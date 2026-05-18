Bogucki ostro o działaniach policji. „Próba zastraszania TV Republika”

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, był gościem Roberta Mazurka w programie „Poranne rozmowy zero” w Kanale Zero. Jednym z głównych tematów rozmowy były interwencje policji wobec osób związanych z TV Republika.

Bogucki ocenił, że działania służb były „zupełnym skandalem”. Jak mówił, informacje o rzekomych zagrożeniach trzeba sprawdzać, ale sposób działania policji budzi poważne wątpliwości.

– Wiarygodność tych informacji była znikoma, bardzo mała – powiedział. Dodał, że jeśli podobne interwencje dotyczą akurat dziennikarzy jednej, krytycznej wobec rządu stacji (TV Republika – red.), trudno mówić o przypadku.

Bogucki: to była próba zastraszania pracowników i widzów TV Republika

Najostrzej Bogucki odniósł się do skucia asystentki prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza. Stwierdził, że było to „zupełnie niezrozumiałe” i „niedopuszczalne”.

– To jest próba zastraszania, próba podprogowego wprowadzania strachu wśród redaktorów i widzów tej stacji – mówił Bogucki.

Pytany, czy wierzy w przypadek, odpowiedział, że „trzeba by było być naiwnym na granicy z głupotą”, by uznać serię takich zdarzeń za zwykłą koincydencję. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma dowodów, kto mógłby za tym stać. Jego zdaniem należy jednak pytać, „komu to służy”.

Bogucki uderza w Kierwińskiego i Tuska

Szef kancelarii prezydenta skomentował też zapewnienia ministra Marcina Kierwińskiego, że nie było celowego działania służb. Według Boguckiego są tylko dwie możliwości: albo minister „nie panuje nad tym, co się dzieje w resorcie”, albo „nie mówi prawdy”.

W rozmowie pojawił się także wątek wypowiedzi Donalda Tuska o prezydencie Karolu Nawrockim. Premier zarzucił mu, że za granicą „obrzuca błotem własne państwo”. Bogucki odpowiedział, że „nikt tak nie szkodzi Polsce jak Donald Tusk”.

– Premier to nie Polska, panie premierze – stwierdził.

Żołnierze USA w Polsce. Bogucki: prezydent działa

Bogucki przekonywał, że działania Karola Nawrockiego są ukierunkowane na utrzymanie obecności wojsk USA w Polsce. Jak mówił, nie ma obecnie informacji z Waszyngtonu, by kontyngent miał zostać zmniejszony.

Szef kancelarii prezydenta zarzucił rządzącym, że w tej sprawie „nie zrobili nic pozytywnego”, a jedynie przeszkadzali. Odnosząc się do słów Tuska, że Polska nie powinna „podbierać” żołnierzy Niemcom, Bogucki ocenił, że dla premiera ważniejsza jest relacja z Berlinem niż polski interes.

Ucieczka Ziobry. „Nie może liczyć na sprawiedliwy proces”

Na koniec Mazurek zapytał o Zbigniewa Ziobrę. Bogucki stwierdził, że były minister sprawiedliwości „nie może liczyć na sprawiedliwy proces”. Dodał też, że Ziobro „naprawdę walczy o własne życie”.

Mówiąc o sobie, Bogucki zapewnił, że zostanie w Polsce niezależnie od działań prokuratury.

– Mogą mnie ścigać, mogą mnie przesłuchiwać, mogą mi stawiać zarzuty, nawet mogą mnie zamknąć, będę w Polsce – powiedział.

Czytaj też:

Cenckiewicz o zamówieniach pizzy do TV Republika. Wskazał możliwy mechanizm działaniaCzytaj też:

Szef TV Republika wydał oświadczenie. Sakiewicz: Na prośbę przyjaciół