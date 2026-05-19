Ruch na polskim niebie, mieszkańcy ze wschodu Polski zaniepokojeni. „Leciały tuż nad blokami”

Regionalne serwisy – m.in. wlubelskim.pl – przekazały, że nad Hrubieszowem (Lubelszczyzna) latają drony i samoloty. „Mieszkańcy są zaniepokojeni głośnymi przelotami, w miejscowości Nieledew maszyny leciały tuż nad blokami” – podała na Facebooku redakcja.

Czy są to bezzałogowce i maszyny wojskowe Rosjan? A może białoruscy przemytnicy próbują przy ich pomocy przeszmuglować przez granicę papierosy bez banderoli?

Wszystko staje się jasne, gdy przeczytamy najnowszy komunikat prasowy DORSZ.

Wojsko wydało oświadczenie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 19 maja poinformowało, że we wschodniej części Polski „obywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, które potrwa do środy (20 maja)”. „W ćwiczeniu udział biorą wydzielone jednostki Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych, a jego celem jest weryfikacja procedur oraz sprawdzenie gotowości bojowej” – przekazało wojsko.



Oznacza to, że mieszkańcy m.in. Lubelszczyzny tym razem niepotrzebnie najedli się strachu.

DORSZ poinformowało przy okazji, że w tym samym czasie, na północy kraju, zorganizowano też ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26. Ich głównym celem jest „doskonalenie procedur prowadzenia działań poszukiwawczych na lądzie i morzu oraz współdziałania w zakresie odzyskiwania izolowanego personelu”.

„Doskonalimy nasze zdolności”

Przedstawiciele sił zbrojnych „każdego dnia prowadzą szkolenia i ćwiczenia mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej, zarówno w domenie lądowej, morskiej oraz powietrznej” – podkreśliło dowództwo.

Jak zaznaczyli przedstawiciele wojska, jest to konieczne, by kontynuować „proces doskonalenia zdolności, który przekłada się na bezpieczeństwo państwa i skuteczność realizowanych działań”.

