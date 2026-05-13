Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Błyskawiczna reakcja polskiego wojska

Polskie samoloty bojowe przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego. Informację przekazał w środę wieczorem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił szef MON, rosyjska maszyna wykonywała lot z wyłączonymi transponderami. Tego typu działania utrudniają identyfikację samolotu przez cywilne systemy kontroli ruchu lotniczego i zwiększają ryzyko incydentów w przestrzeni powietrznej.

– To kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej – napisał wicepremier we wpisie opublikowanym w serwisie X.

MON alarmuje: Rosja testuje reakcję NATO

Według ministra rosyjskie działania mają charakter prowokacyjny i są próbą sprawdzenia gotowości państw NATO do reakcji. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że każda podobna sytuacja spotka się z natychmiastową odpowiedzią polskich pilotów.

Rosyjskie loty z wyłączonymi transponderami od miesięcy budzą niepokój państw regionu Morza Bałtyckiego. Takie maszyny są trudniejsze do monitorowania, co może stanowić zagrożenie zarówno dla lotnictwa wojskowego, jak i cywilnego.

Wojsko uspokaja. Polska przestrzeń nie została naruszona

Komunikat w sprawie incydentu wydało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko podkreśliło, że rosyjski samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, a lot odbywał się nad wodami międzynarodowymi.

Jednocześnie zaznaczono, że rosyjskie maszyny wykonywały lot bez zgłoszonego planu lotu i z wyłączonymi systemami identyfikacji.

Dowództwo zapewniło również, że polskie siły zbrojne utrzymują stałą gotowość operacyjną i są przygotowane do natychmiastowego reagowania na podobne incydenty.

Rosyjskie ataki na Ukrainę zwiększają napięcie

W środę miał miejsce kolejny zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Według ukraińskich władz Rosja użyła ponad 750 dronów, uderzając m.in. w infrastrukturę energetyczną i kolejową.

