Polacy ocenili rządy Tuska i PiS. Wyniki nowego sondażu mogą zaskakiwać

Czy po zmianie władzy poprawiła się jakość życia w Polsce? Wyniki nowego sondażu pokazują, że społeczne oceny obecnej sytuacji są mocno podzielone, a różnice widać szczególnie między poszczególnymi grupami wiekowymi i dochodowymi.

Respondenci zostali zapytani, czy obecnie żyje im się lepiej niż za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. 19 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja się poprawiła i wiąże to z obecną ekipą Donalda Tuska. Jednocześnie 20 proc. badanych uważa, że żyje im się gorzej właśnie z powodu obecnych rządów.

To oznacza, że różnica między pozytywną a negatywną oceną nowej władzy mieści się w granicach błędu statystycznego. Wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazują więc przede wszystkim głęboką polaryzację w Polsce.

Nowy sondaż. Polacy ocenili rządy Kaczyńskiego i Tuska

Sondaż pokazuje jednak, że znaczna część respondentów nie przypisuje swojej sytuacji bezpośrednio politykom. 13 proc. badanych przyznało, że żyje im się lepiej, ale nie wiąże tego z działaniami rządu. Z kolei 9 proc. ocenia swoją sytuację gorzej, choć nie obarcza odpowiedzialnością obecnej ekipy.

12 proc. ankietowanych stwierdziło, że żyje im się tak samo dobrze jak wcześniej, a 15 proc. uważa, że sytuacja pozostała tak samo zła. Kolejne 12 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Tak duży odsetek niezdecydowanych może sugerować, że część Polaków nie dostrzega wyraźnego wpływu polityki na codzienne życie lub nadal czeka na efekty zmian zapowiadanych po wyborach parlamentarnych.

Zaskakujące wyniki w dwóch grupach

Największe różnice w ocenach widać między grupami wiekowymi. Najbardziej krytyczni wobec obecnej sytuacji okazali się respondenci w wieku 35–44 lata. W tej grupie aż 25 proc. badanych stwierdziło, że żyje im się gorzej z powodu obecnych rządów.

Inaczej sytuację oceniają seniorzy. Wśród osób powyżej 65. roku życia aż 33 proc. deklaruje, że obecnie żyje im się lepiej. Z kolei najmłodsi uczestnicy badania często nie mają jednoznacznej opinii. W grupie 18–24 lata najwięcej osób wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Sondaż o rządach PiS i KO. Dochody i miejsce zamieszkania mają znaczenie

Badanie pokazuje też wyraźny podział związany z poziomem dochodów i miejscem zamieszkania. Najlepiej obecną sytuację oceniają osoby zarabiające od 8 do 10 tys. zł netto. W tej grupie 25 proc. respondentów wskazało poprawę sytuacji za rządów Donalda Tuska.

„Super Express” zwraca uwagę, że bardziej pozytywne oceny dominują również wśród mieszkańców dużych miast i osób z wyższym wykształceniem. Z kolei na wsiach oraz wśród osób z wykształceniem podstawowym częściej pojawia się sceptycyzm wobec obecnej władzy.

Badanie Instytutu Badań Pollster zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 8–11 maja 2026 roku na próbie 1005 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Olga Tokarczuk uderza w decyzję Karola Nawrockiego. „To coś zupełnie niebywałego”Czytaj też:

Marcin Romanowski przerywa milczenie. „Walka o Polskę trwa”