Tusk ujawnił, co się dzieje na granicy. Premier nie owijał w bawełnę

W piątek premier Donald Tusk wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim wziął udział w odprawie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku.

Tusk o granicy z Białorusią: „Najlepiej strzeżona”

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu ze służbami premier przekazał ostatnie dane dotyczące prób nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy.

– W 2023 roku granicę z Białorusią nielegalnie przekroczyło 12 tysięcy ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko wtedy marzyć. W I kwartale 2026 roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy – poinformował Donald Tusk.

– Z miesiąca na miesiąc dzięki działaniom straży granicznej, wojska, policji, decyzjom prawnym, wielkim inwestycjom – to jest elektronika, informacje wywiadowcze – to wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczyni polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej – dodał.

Polityk zwrócił jednocześnie uwagę, że granica ta nie należy do najbardziej bezpiecznych, ponieważ jest poddawana „największej presji w Europie” . Tusk wyjaśnił, że chodzi o działania całej Białorusi.

– Jak wiecie, reżim białoruski, władze były zaangażowane bezpośrednio w organizowanie nielegalnej migracji. Mimo to osiągnęliśmy ten niebywały rezultat. Pierwsze trzy miesiące roku 2026 to zero udanych prób nielegalnego przekroczenia granicy – podkreślił Tusk.

Tusk ws. wsparcia Straży Granicznej z SAFE

Polityk poinformował również, że 15 maja mają zostać ogłoszone decyzje w sprawie wykorzystania środków z SAFE. Przekażą je minister spraw wewnętrznych i administracji oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Weto wobec ustawy SAFE nie zatrzymało na szczęście środków, które przypłyną do Polski, ale bardzo utrudniło przekazanie tych środków na potrzeby ochrony granicy i dla Straży Granicznej.

Tusk zapowiedział jednocześnie, że „Straż Graniczna otrzyma wszystkie środki, jakie będą niezbędne do utrzymania bezpiecznej granicy” .

