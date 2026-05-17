Którego polityka Polacy zaprosiliby na grilla? W sondażu kilka niespodzianek

Przy okazji ostatniej majówki respondentom zadano pytanie „Którego z poniższych polityków zaprosiłbyś na majowego grilla?”. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla Super Expressu wynika, że to właśnie prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, którego Polacy najchętniej widzieliby przy ruszcie.

Taką odpowiedź wskazało 21 procent ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem 16 procent.

Podium zamknął wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, którego przy grillu widziałoby 6 procent respondentów.

Ani Nawrocki, ani Tusk. Sporo Polaków nie chce polityków przy grillu

Po 5 procent głosów zdobyli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz lider partii Razem Adrian Zandberg.

Na końcu zestawienia znaleźli się Grzegorz Braun z wynikiem 4 procent oraz Jarosław Kaczyński, którego na grilla zaprosiłby zaledwie 1 procent badanych.

Najciekawszy okazał się jednak inny wynik. Najwięcej respondentów wybrało odpowiedź: „Nie zaprosiłbym żadnego z nich”. Tak wskazało aż 34 procent uczestników badania. Po 4 procent ankietowanych zaznaczyło odpowiedzi „Nie wiem/nie mam zdania” oraz „Kogoś innego”.

Badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Pollster w dniach 5-6 maja. W sondażu udział wzięło 1024 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Polacy ocenili rządy Tuska i PiS. Wyniki nowego sondażu mogą zaskakiwaćCzytaj też:

Burza wokół pomysłu Nawrockiego. Sondaż nie zostawia złudzeń