Burza wokół pomysłu Nawrockiego. Sondaż nie zostawia złudzeń

Karol Nawrocki zwrócił się do senatu z wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Prezydent chciałby zadać Polakom jedno pytanie dotyczące kontynuowania przez nasz kraj unijnej polityki klimatycznej.

„Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?” – miałaby brzmieć jego treść.

Politycy koalicji rządzącej oraz wielu ekspertów nie zostawiło na pomyśle suchej nitki zwracając uwagę na fakt, że pytanie jest sformułowane w taki sposób, aby od razu sugerować odpowiedź.

Sondaż. Polacy oceniają pomysł Karola Nawrockiego

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, w jaki sposób Polacy odpowiedzieliby na pytanie postawione przez Karola Nawrockiego. Jak się okazuje, zdecydowana większość respondentów postawiłaby na odpowiedź nie – aż 74,1 proc.

Przeciwnego zdania jest 22,2 proc. ankietowanych, którzy wskazali odpowiedź tak. Ponadto, 3,7 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie ma jeszcze sprecyzowanej opinii.

W przypadku wyborców deklarujących poparcie dla PiS czy Konfederacji, aż 89 proc. wskazałoby wariant nie. Zwolennicy koalicji rządzącej są nieco bardziej podzieli 57 proc. na „tak” i 27 proc. na „nie”. Jeszcze większy rozdźwięk widać wśród wyborców niezdecydowanych – 57 proc. na „tak” i 43 proc. na „nie”.

Karol Nawrocki chce referendum. Jest jeden problem

Sondaż uwidacznia jednak jeden podstawowy problem – wyniki badania sugerują, że zaproponowane przez prezydenta referendum nie byłoby ważne, ponieważ nie osiągnęłoby wymaganej frekwencji. Zgodnie z przepisami, aby wyniki były uznane za wiążące i reprezentatywne, do urn musiałoby pójść więcej niż połowa (50 proc.) uprawionych do głosowania.

Tymczasem chęć udziału w referendum deklaruje 47 proc. wszystkich ankietowanych, z czego 37,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 9,3 proc. – „raczej tak”. Z kolei aż 49,1 proc. zadeklarowało, że nie zamierza odpowiadać na pytanie postawione przez prezydenta – 30,5 proc. „zdecydowanie nie” a 18,6 proc. „raczej nie”. Odsetek niezdecydowanych wynosi 3,9 proc.

Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej chętni do udziału w referendum są zwolennicy opozycji, ponieważ aż 82 proc. chciałoby zagłosować, 16 proc. nie poszłoby na referendum, a 2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W przypadku elektoratu koalicji rządzącej do urn nie poszłoby 73 proc. respondentów a udział deklaruje tylko 24 proc. Pozostali wyborcy, także nie są przychylni inicjatywie prezydenta – 76 proc. nie jest zainteresowanych udziałem w referendum, zagłosować chciałoby tylko 11 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8-10 maja 2026 r. metodą CATI & CAWI na grupie badawczej 1000 dorosłych osób.

