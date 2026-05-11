Tusk i Nawrocki starli się w telewizji? Ordynarny „fake news” przeraził dziennikarkę

Dla osób, które na bieżąco obserwują polską politykę, tego typu fake news rozpoznawalny jest na pierwszy rzut oka. Doniesienia o debacie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim traktowane są raczej jako mem, a nie realna dezinformacja. Wiadomo, że poza kampanią i walką o głosy, politycy tej rangi nie spotykają się w telewizyjnym studiu. Ich jednoczesna obecność w „Kropce nad i” byłaby bardzo mało prawdopodobna.

Fake News z Tuskiem, Nawrockim i Moniką Olejnik

Wystarczy też rzut oka na grafikę, wygenerowaną przez sztuczna inteligencję do zobrazowania rzekomego starcia premiera z prezydentem. Widać wyraźnie, że osoba mająca być Karolem Nawrockim, nie jest nawet do niego podobna. Poza tym na dwóch fragmentach grafiki wygląda jak dwie różne osoby.

Niezbyt wiernie odtworzono też Monikę Olejnik oraz samo studio TVN24, nie wspominając o dziwnym logo stacji i programu. Dodatkowo cały artykuł na ten temat pojawił się na nieznanym portalu i napisany był w specyficznym stylu, który od początku sugerował wykorzystanie AI.

Dziennikarka przerażona fake newsem: Najbliższa kampania będzie koszmarem

Alarmująca w sieci dziennikarka Dominika Długosz nie jest jednak całkiem pozbawiona racji, kiedy ostrzega przed podobnymi fake newsami. Doświadczona dziennikarka zwróciła uwagę, że większość z komentujących tę grafikę nie zaznaczała nigdzie, że ma do czynienia ze sztucznym tworem, więc być może część internautów faktycznie przyjęła bezrefleksyjnie fałszywy przekaz.

– Ktoś przy użyciu AI wykreował zdarzenie i zdjęcia. Pokazuje się to na kilku grupach fanowskich polityków prawicy. Na każdej paręset lajków, podań dalej i komentarzy. Tu na 176 tylko dwa brzmią „to AI” reszta prezentuje zachwyt nad prezydentem – zauważała Długosz. – Najbliższa kampania będzie koszmarem – dodawała, spodziewając się jeszcze większej roli AI przed kolejnymi wyborami w naszym kraju.

twitterCzytaj też:

