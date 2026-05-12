Koniec z psami na łańcuchach? Prezydent zgłosił swój projekt

Komisja ds. ochrony zwierząt zajmie się dwoma projektami dotyczącymi trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Pierwszy projekt przedstawił Prezydent Karol Nawrocki, zaś drugi przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy.

Każdy pies ma mieć swoją budę

Projekt Prezydenta złożony został w Sejmie w grudniu 2025 r. zakłada zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi, ale nie odnosi się do stosowania kojców i ich rozmiarów.

W przypadku posiadania psa, powstaje obowiązek zapewnienia mu budy z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa.

Buda ma być odizolowana od podłoża. W przypadku posiadania kilku psów, każdy z nich ma mieć swoją budę.

Prezydencki projekt nie odnosi się do prowadzenia zwierzęcia na smyczy, transportowania, udziału w wystawie czy tresurze. Nie dotyczy również psów służących w służbach oraz psów ratowniczych.

Proponowane zmiany miałyby wejść dopiero po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia, tak aby każdy mógł się odpowiednio przygotować do zmian.

Projekt posłów

Poselski projekt wpłynął do Sejmu w styczniu 2026 r. i wprowadza całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi.

„Głównym celem jest wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania psów na uwięzi. Problem dotyczy głównie psów przypiętych na łańcuchach do budy” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt odnosi się do kojca, wprowadzając jego definicję oraz szczegółowe parametry. Powierzchnia kojca powinna być nie mniejszej niż 10 m kw. w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 m kw. dla psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 m kw. dla psa o masie ciała powyżej 30 kg. Wysokość kojca nie może być niższa niż 1,7 m.

Im więcej psów posiada właściciel, tym większy kojec należy zapewnić psom.

Prezydent już raz zawetował

Prezydent Karol Nawrocki zawetował już przygotowane w ubiegłym roku przepisy. Uzasadniając swoje weto, wskazywał, że „choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to według niego ustawa jest źle napisana i tworzy nowe problemy”.

W grudniu nie udało się odrzucić weta Prezydenta, ponieważ w głosowaniu zabrakło 17 głosów.

Czytaj też:

Zrobił na złość myśliwym. Ale grozi mu 5 lat więzieniaCzytaj też:

Masz psa? Ta opłata może Cię zaskoczyć w 2026 roku