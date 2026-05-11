Demokraci chcą zablokować przejęcie WBD, właściciela m.in. TVN. Napisali list

Studio Paramount, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Alex Millauer
Nowe informacje ws. przejęcia Warner Bros. przez Paramount. Politycy Partii Demokratycznej podejmują działania, mające uniemożliwić transakcję.

Przyszły właściciel Warner Bros. Discovery (a więc także m.in. polskiej prywatnej stacji telewizyjnej – TVN24) za przejęcie zapłaci rekordowe 111 mld dol. Paramount Skydance – bo o tej spółce-gigancie mowa – chce doprowadzić transakcję do skutku do jesieni 2026 roku.

Tymczasem demokraci wykonują ruchy, mające na celu zablokowanie przejęcia WBD przez PS. Kongresmenka Laura Friedman, a także 33 innych członków Kongresu, zwróciła się niedawno do prokuratora generalnego Kalifornii. Członkowie partii stojącej w opozycji do rządów republikanów chcą, by Rob Bonty zbadał, jakie skutki będzie miała transakcja, w obawie, że ta może godzić w przepisy antymonopolowe, a także, aby podjął działania prawne, mające zablokować fuzję – poinformowała redakcja zagranicznego dziennika „Los Angeles Times”.

„Obawiamy się, że proponowana fuzja może zaszkodzić pracownikom i konsumentom w Kalifornii” – piszą w liście do prokuratora amerykańscy parlamentarzyści. Wśród nich jest m.in. Nancy Pelosi czy Maxine Waters.

Donald Trump, CNN i fundusze inwestycyjne z regionu Zatoki Perskiej

Wiele wątpliwości jest też wokół tego, że właścicielem PS jest rodzina Ellisonów (David i Larry to zwolennicy republikanów – pierwszy z nich, współzałożyciel giganta technologicznego Oracle Corporation, jest przyjacielem prezydenta USA). Sam Donald Trump od dawna postuluje, że w CNN (Cable News Network) potrzebne są zmiany (właścicielem stacji jest WBD).

Co ciekawe, do transakcji dołożyć mają się fundusze majątkowe z Bliskiego Wschodu. Gazeta „Variety” chodzi o podmioty z Arabii Saudyjskiej, Abu Zabi i Kataru.

Fundusze z Bliskiego Wschodu zainwestować chcą blisko 24 mld dol. Przejęcie WBD przez PS wymaga jednak m.in. zgody akcjonariuszy.

Źródło: Wirtualne Media