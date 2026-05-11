Demokraci chcą zablokować przejęcie WBD, właściciela m.in. TVN. Napisali list

Przyszły właściciel Warner Bros. Discovery (a więc także m.in. polskiej prywatnej stacji telewizyjnej – TVN24) za przejęcie zapłaci rekordowe 111 mld dol. Paramount Skydance – bo o tej spółce-gigancie mowa – chce doprowadzić transakcję do skutku do jesieni 2026 roku.

Tymczasem demokraci wykonują ruchy, mające na celu zablokowanie przejęcia WBD przez PS. Kongresmenka Laura Friedman, a także 33 innych członków Kongresu, zwróciła się niedawno do prokuratora generalnego Kalifornii. Członkowie partii stojącej w opozycji do rządów republikanów chcą, by Rob Bonty zbadał, jakie skutki będzie miała transakcja, w obawie, że ta może godzić w przepisy antymonopolowe, a także, aby podjął działania prawne, mające zablokować fuzję – poinformowała redakcja zagranicznego dziennika „Los Angeles Times”.

„Obawiamy się, że proponowana fuzja może zaszkodzić pracownikom i konsumentom w Kalifornii” – piszą w liście do prokuratora amerykańscy parlamentarzyści. Wśród nich jest m.in. Nancy Pelosi czy Maxine Waters.

Donald Trump, CNN i fundusze inwestycyjne z regionu Zatoki Perskiej

Wiele wątpliwości jest też wokół tego, że właścicielem PS jest rodzina Ellisonów (David i Larry to zwolennicy republikanów – pierwszy z nich, współzałożyciel giganta technologicznego Oracle Corporation, jest przyjacielem prezydenta USA). Sam Donald Trump od dawna postuluje, że w CNN (Cable News Network) potrzebne są zmiany (właścicielem stacji jest WBD).

Co ciekawe, do transakcji dołożyć mają się fundusze majątkowe z Bliskiego Wschodu. Gazeta „Variety” chodzi o podmioty z Arabii Saudyjskiej, Abu Zabi i Kataru.

Fundusze z Bliskiego Wschodu zainwestować chcą blisko 24 mld dol. Przejęcie WBD przez PS wymaga jednak m.in. zgody akcjonariuszy.

