Przyszłość TVN pod znakiem zapytania. W CBS News wrze po zmianach

Paramount Skydance po przejęciu CBS News wprowadziło szereg zmian. Z anteny zniknęło już kilka znanych nazwisk. Z programem „CBS Evening News” pożegnali się m.in. John Dickerson i Maurice DuBois. Według części komentatorów stacja pod kierownictwem Bari Weiss zaczęła też łagodniej przedstawiać działania Donalda Trumpa i jego administracji.

Burza wokół CBS News. Znani dziennikarze znikają z anteny

Serwis Deadline podaje, że po ponad dwóch dekadach stanowisko straciła Claire Day, dotychczasowa szefowa londyńskiego biura stacji. Według brytyjskich mediów zmiana ma być elementem szerszego zwrotu redakcyjnego w sposobie relacjonowania wydarzeń z Bliskiego Wschodu. The Guardian” podaje, że odejście Day mogło mieć związek ze sporami dotyczącymi relacji z wojny w Strefie Gazy oraz napięć między Izraelem a Iranem. Według gazety decyzję miała podjąć szefowa CBS News Bari Weiss.

Nową kierowniczką zespołu ma zostać Shayndi Rice, wcześniej związana z „The Wall Street Journal”, gdzie odpowiadała za tematykę Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Brytyjskie media opisują ją jako osobę prezentującą bardziej proizraelskie podejście, zbliżone do poglądów Bari Weiss.

CBS News sprzyja Donaldowi Trumpowi?

Sama Bari Weiss jest ostro krytykowana za sprzyjanie Donaldowi Trumpowi. Krytycznie o kierunku zmian w CBS News wypowiedziała się m.in. dziennikarka „60 Minutes” Sharyn Alfonsi. Kontrowersje wywołała m.in. decyzja o wstrzymaniu emisji jej reportażu o więzieniu Cecot w Salwadorze, gdzie trafiali deportowani z USA Wenezuelczycy. Materiał ostatecznie pokazano, ale po zmianach.

– To nie był jedyny taki konflikt redakcyjny. Moim zdaniem to efekt rosnącej ingerencji korporacji i atmosfery strachu wśród dziennikarzy – powiedziała Alfonsi podczas gali Ridenhour Awards w Waszyngtonie.

TVN zmienia właściciela. Co czeka polską stację?

Zmiany w CBS News zbiegają się z dużymi przetasowaniami na rynku medialnym. Paramount Skydance, do którego należy stacja, ma przejąć Warner Bros. Discovery — właściciela m.in. CNN i TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

Prof. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła, że „w kontekście TVN decyzje biznesowe będą zależały od opłacalności, ale także od regulacji i stanowiska państwa”.

– Logika biznesowo-korporacyjna nakazywałaby raczej trzymać się obecnej linii TVN24 ze względu na cenną dla reklamodawców grupę odbiorców. Wyniki finansowe stacji są niezłe, a koncesja wygasa dopiero po 2030 r. Z drugiej strony te same przesłanki ekonomiczne mogą skłonić Davida Ellisona do wystawienia TVN na sprzedaż – stwierdziła w rozmowie z PAP.

Według prof. Jaskierni wszelkie zmiany, nawet jeśli zajdą, nie będą natychmiastowe. – Nie zakładałabym przekształcenia TVN24 w polski Fox News. Na rynku informacyjnym jest już dość prawicowych mediów, Republika i Kanał Zero w taką właśnie formułę z naddatkiem się wpisują. Lojalna grupa widzów TVN24 w razie jego zmiany mogłaby odpłynąć do TVP lub Polsatu, co z biznesowego punktu widzenia jest niepożądane – tłumaczyła.

