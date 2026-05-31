Przyszły właściciel TVN robi wszystko, by pozbyć się wielkiego długu. „Kluczowy krok”

Paramount Skydance przygotowuje się do wprowadzenia na rynek emisji obligacji o wartości 50 miliardów dolarów, przeznaczonych na sfinansowanie oferty przejęcia Warner Bros. Discovery. Ze strony WBD grupa bankowa pod przewodnictwem JPMorgan Chase wykorzystała ogromne zapotrzebowanie na kredyty lewarowane – podał Bloomberg. Takie finansowanie polega na kupnie akcji lub udziałów. Głównym źródłem spłaty kredytu są przepływy finansowe z nabywanego aktywa.

Celem jest zaoszczędzenie setek miliardów na kosztach odsetkowych poprzez zaciągnięcie nowego zobowiązania, którym długoterminowo spłacony zostanie poprzedni dług o wartości 15 mld dol. Obecny właściciel TVN pozyskał także od inwestorów zamówienia o wartości ponad 30 mld dol. Tymczasem Paramount stara się przekonać agencje ratingowe, że utrzyma swoje zadłużenie na poziomie wystarczającym do uzyskania ratingu inwestycyjnego dla niektórych swoich zobowiązań.

TVN zmieni właściciela. Paramount chce sprzedać dług. Przygotowuje się do wprowadzenia obligacji

To kluczowy krok w celu ograniczenia kosztów finansowania, które w przeciwnym razie mogłyby przytłoczyć medialnych gigantów po połączeniu. Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison obiecał, że jego rodzina zrobi wszystko, co w jej mocy, aby utrzymać dźwignię finansową przyszłego właściciela TVN zgodnie z prognozami. Sukces finansowania lewarowego Paramount zależy w dużej mierze od uzyskania ratingów inwestycyjnych dla części zadłużenia.

Ellison prywatnie próbował uspokoić ostrożnych analityków kredytowych, zapewniając, że wraz z rodziną podejmie wszelkie możliwe kroki w celu znacznego zmniejszenia zadłużenia połączonej spółki. Agencja S&P uznała tę ustną deklarację za milczącą obietnicę dokapitalizowania w razie potrzeby, aby utrzymać rating zadłużenia spółki. Sceptycy przewidują, że poziom długu po fuzji może być „przerażający”, dlatego agencje ratingowe nalegały na upublicznienie tego zobowiązania.

