Zaskakujący moment na antenie TVP. Ten gest od razu zwrócił uwagę

Nietypowa sytuacja miała miejsce podczas ostatniego wydania programu „19:30” w TVP. W sobotę 6 czerwca widzowie głównego serwisu informacyjnego publicznego nadawcy zauważyli symboliczny gest prowadzącego. Zbigniew Łuczyński wystąpił z przypiętą do marynarki tęczową wstążką, kojarzoną ze społecznością LGBT.

Na podobny gest nie zdecydowały się Joanna Dunikowska-Paź oraz Monika Sawka, które od początku czerwca prowadziły wydania "19.30". Tęczowa symbolika nie pojawiła się także u żadnych innych dziennikarzy stacji informacyjnych – ani w mediach publicznych, ani w TVN24 czy Polsat News.

Czerwiec to „miesiąc dumy osób LGBT”

Czerwiec na całym świecie obchodzony jest jako Pride Month, czyli Miesiąc Dumy społeczności LGBT. Jego korzenie sięgają wydarzeń z 1969 roku w nowojorskim Stonewall, gdzie doszło do serii protestów przeciwko dyskryminacji osób nieheteronormatywnych. Zamieszki uznawane są dziś za symboliczny początek ruchu na rzecz praw osób LGBT.

W 1999 roku Bill Clinton oficjalnie ogłosił czerwiec Miesiącem Dumy Gejów i Lesbijek, a dekadę później Barack Obama rozszerzył tę inicjatywę na całą społeczność LGBT.

Tęczowa wstążka jako sprzeciw wobec dyskryminacji

W Polsce w maju 2026 roku Kampania Przeciw Homofobii zainaugurowała akcję „Tęczowa wstążka”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji oraz budowanie przestrzeni opartej na szacunku i akceptacji.

Jak podkreślali organizatorzy, „przypięcie wstążki ma być nie tylko symbolem wsparcia, ale też jasnym sygnałem sprzeciwu wobec mowy nienawiści”. „Budujemy świat, w którym standardem jest wzajemny szacunek” – apelowali.

Aktywiści z KPH tłumaczyli, że „według badań znaczna część osób LGBT nadal nie ujawnia swojej tożsamości w miejscu pracy, a niemal połowa doświadcza różnych form dyskryminacji”.

„W tym kontekście tęczowa wstążka staje się czymś więcej niż ozdobą. Jest to jasny znak wsparcia. To także sposób na wyrażenie »jestem częścią społeczności LGBT« lub »jestem sojusznikiem«, bez użycia ani jednego słowa. Ma przypominać, że równość, bezpieczeństwo, godność i wolność powinny dotyczyć wszystkich, niezależnie od orientacji seksualnej” – zaznaczali aktywiści.

Czytaj też:

Ciemne chmury nad TVN. W grze sensacyjny scenariuszCzytaj też:

Kaczyński ma dość TV Republiki. W tle konflikt z Sakiewiczem