Karnowski, Adamczyk i Kulicki otwierają dom mediowy. „Interesująca luka”

Prawicowi dziennikarze, stojący za spółką Trzej Muszkieterowie, startują z domem mediowym. Portal wirtualnemedia.pl opisuje ich ruch i zarysowuje plany na najbliższy okres.

Nowy dom mediowy. Soi za nim spółka Trzej Muszkieterowie

Michał Karnowski, Michał Adamczyk i Marcin Tulicki współpracują ze sobą bliżej już od jesieni 2025 roku, kiedy to uruchomili na YouTube kanał TAK!. Współpraca najwyraźniej układa się dobrze, ponieważ zacieśniają biznesowe kontakty i planują założenie domu mediowego.

Jak mówił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Tulicki, wspólnicy dostrzegli „interesującą lukę” na rynku reklamy, którą zamierzają zagospodarować. Przypomnijmy, że ich spółka Trzej Muszkieterowie funkcjonuje od września ubiegłego roku i zajmuje się głównie produkcją filmów na wspomniany wcześniej kanał YouTube.

– Działa w rzeczywistości już na rynku z powodzeniem od trzech miesięcy. To była bardzo dobra decyzja. Znaleźliśmy niszę na rynku związaną z projektami internetowymi. Dom mediowy zajmuje się lokowaniem reklam naszych klientów. Mamy ich wielu. Przepraszam, ale to, jacy to klienci, jest objęte tajemnicą handlową – komentował dalej były zastępca kierownika redakcji „Wiadomości” TVP1.

Nowy dom mediowy na prawicy. Zapowiadana książka i film

Już tej jesieni ze strony trzech prawicowych dziennikarzy możemy spodziewać się nowych projektów. Ma to być m.in. premiera kinowa dokumentalnego filmu społeczno-politycznego oraz książka o kulisach telewizji.

– Każdy z naszej trójki ma do opowiedzenia naprawdę dużo. Mamy nadzieję, że uda się zdążyć z premierą także jesienią. Chcemy wydać książkę sami – niewykluczone, że będzie to początek kolejnej naszej działalności w ramach spółki – stwierdzał Tulicki.

Jak podały Wirtualne Media, w spółce Trzej Muszkieterowie pracuje w tym momencie 15 osób. Informowano o trwającej rekrutacji „specjalistów z wieloletnim doświadczeniem wyniesionym z największych domów mediowych”, jednak nazwisk nie ujawniano. Kapitał zakładowy spółki wyniósł 45 tys. zł.

Portal poinformował również o wynikach kanału TAK!. Na YouTube ma on blisko 90 tys. subskrybentów i prawie 17 mln wyświetleń z 880 filmów. Najpopularniejszy materiał zdobył 206 tys. wyświetleń. Nosi tytuł „Taśmy Pajączkowskiej, co wydarzyło się w TVP? Jak kłamie gwiazda programu Królowe przetrwania?”.

Czytaj też:

Ostra rywalizacja prawicowych stacji. Wystarczył kadr z jednego z programów Czytaj też:

Policja w siedzibie wPolsce24 i przed TV Republika. „Zaczyna się robić gęsto, co widać gołym okiem”