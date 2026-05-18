Policja w siedzibie wPolsce24 i przed TV Republika. „Zaczyna się robić gęsto, co widać gołym okiem”

„Policja przyjechała do siedziby WPolsce24 w związku ze zgłoszeniem materiałów wybuchowych... w siedzibie TVP w likwidacji” – poinformował w mediach społecznościowych Samuel Pereira. „Dostali zgłoszenie, że ktoś »stojący przed siedzibą telewizji WPolsce24« poinformował o rzekomych ładunkach wybuchowych znajdujących się w TVP. Absurd i ewidentna prowokacja” – dodał w komentarzu.

– Bardzo dziwna sytuacja, bo jeżeli jest zgłoszenie, że jest gdzieś bomba, czy ładunek wybuchowy, no to tam się sprawdza, a tu słyszymy, że ktoś przed naszą redakcją czekał z jakimiś informacjami i policjanci przychodzą, ale sprawdzają nasz garaż, naszego skromnego budynku, skromnej siedziby, ale już na górę nie wchodzą, ale po co ten garaż sprawdzają, że ktoś w tym garażu czeka, czy coś schowaliśmy w tym garażu, czy to jest próba jakiegoś wrobienia nas – mówił Jacek Karnowski.

Policja przed prawicową telewizją w związku ze zgłoszeniem ws. TVP

Redaktor naczelny stacji kontynuował, że „nie chce siać paniki, bo nie zna pełnego obrazu”. – Czasami jest tak, że uruchamia się jakiś rodzaj histerii, złej mody na alarmowanie, podpalanie kraju. No ale na pewno atmosfera narasta, staje się coraz gorętsza w Polsce i powoli chyba wchodzimy w ten rok wyborczy – przekonywał Karnowski. Jego zdaniem wobec wPolsce24 i TV Republika „zaczyna się robić gęsto, co widać gołym okiem”.

Redaktor naczelny prawicowej telewizji zastrzegł, że to dopiera pierwsza taka sytuacja dotycząca jego stacji. – Miejmy nadzieję, że tego nie będzie więcej, bo nie chcemy jakiejś taniej sensacji, chcemy normalnie pracować, informować, realizować swoją misję, do czego jesteśmy powołani. Oczywiście to jest tak, jak w życiu prywatnym, że samo przyjście policji zawsze to jest jakieś powiedzenie: jesteście na celowniku, jesteście widoczni, gdzieś tam jesteście na radarze – mówił Karnowski.

Interwencja policji przed siedzibą wPolsce24. „Ta władza jest zdolna do wszystkiego”

– Jest to władza, która jest zdolna do wszystkiego, za nic ma konstytucję, ustawy. To jest władza, w której czujemy to rozgrywanie za pomocą służb specjalnych, jakichś ustawek, jest bardzo popularne – dodał redaktor naczelny wPolsce24. Karnowski zaznaczył, że nie ma zastrzeżeń do interweniujących policjantów. Nie chce jednak stawiać daleko idących hipotez. – Na pewno zwiększymy środki bezpieczeństwa. Będziemy bardzo uważnie wszystko wokół nas monitorowali – zakończył.

