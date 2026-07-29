Trump przysnął na pogrzebie bliskiego sojusznika? W sieci zawrzało

Nagranie Donalda Trumpa z pogrzebu republikańskiego senatora Lindseya Grahama wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Prezydent USA siedział w pierwszym rzędzie waszyngtońskiej katedry i przez pewien czas miał zamknięte oczy. Część internautów uznała, że zasnął podczas uroczystości.

„The Independent” zaznacza, że Trump chwilami wyglądał tak, jakby z trudem powstrzymywał się przed zaśnięciem. Na podstawie opublikowanych przez dziennik krótkich ujęć nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy prezydent rzeczywiście przysnął, czy jedynie zamknął oczy.

Biały Dom odpowiada na spekulacje

Materiał szybko zaczął krążyć w mediach społecznościowych. Komentujący przypominali, że Trump przez lata krytykował Joe Bidena ze względu na jego kondycję i określał swojego poprzednika mianem „Sleepy Joe”, czyli „śpiący Joe”. Pojawiły się także głosy broniące obecnego prezydenta.

Rzecznik Białego Domu Davis Ingle przekazał „The Independent”, że Trump wspominał zmarłego przyjaciela i skupiał się na jego stracie. Sugestie, że prezydent spał, odrzucił w wyjątkowo ostrych słowach.

To już kolejna sytuacja, w której zachowanie 80-letniego Trumpa staje się przedmiotem dyskusji dotyczącej jego kondycji. Wcześniej kamery kilkukrotnie rejestrowały go z zamkniętymi oczami podczas spotkań i oficjalnych wydarzeń. Biały Dom konsekwentnie zaprzeczał, że prezydent zasypiał. Urzędnicy amerykańskiej administracji, podobnie jak sam Donald Trump, podkreślają od lat, że 47. prezydent USA jest „w wyjątkowej kondycji”.

Pogrzeb Lindseya Grahama

Podczas uroczystości w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie Trump wygłosił mowę pożegnalną. Przedstawił Grahama jako ważną postać Senatu i cenionego polityka, choć przypomniał również o jego wyjątkowo zdecydowanym podejściu do konfliktów zbrojnych.

W pogrzebie uczestniczyli między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Izraela Benjamin Netanjahu. Graham, wieloletni senator z Karoliny Południowej i bliski sojusznik Trumpa, zmarł niespodziewanie w wieku 71 lat. Przyczyną śmierci było pęknięcie aorty.

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