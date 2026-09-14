Trump włączy się do sporu o TK? „Decyzja może być brutalna”

Kilka dni temu Polsat News podał, że w Komendzie Stołecznej Policji ogłoszono stan mobilizacji. Według tych informacji funkcjonariusze mieli zostać skierowani do Trybunału Konstytucyjnego.

Nieoficjalne doniesienia zakładały, że policja może uniemożliwić prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu wejście do siedziby instytucji. Do tej pory taki scenariusz jednak się nie zrealizował.

Chaos w TK. Policja szykuje się na „wariant siłowy”?

Do sprawy ewentualnego „wariantu siłowego” odnieśli się przedstawiciele policji. – — Nie mam informacji o żadnej szczególnej mobilizacji. Policjanci pełnią służbę w ramach normalnego toku i są obecni w różnych miejscach Warszawy. Trudno mi komentować informacje podawane przez inne media — podkreślono.

W podobnym tonie wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty. – To jest dla mnie nowa informacja. W związku z tym nie będę nawet jej komentował. Wydaje mi się być absurdalna – stwierdził marszałek Sejmu.

Do dyskusji włączył się także Adam Bielan. Europoseł PiS postanowił powiązać z chaosem w TK... prezydenta Stanów Zjednoczonych. – Ja się obawiam, że kiedy Donald Trump dowie się o tym, co się dzieje w Polsce, to będzie już za późno. Temu może towarzyszyć bardzo brutalna decyzja dla nas np. o wstrzymaniu budowy bazy i pełną odpowiedzialność będzie ponosić za to Tusk – stwierdził polityk w rozmowie z Telewizją Republika.

Chaos w TK. Jaka przyszłość czeka Święczkowskiego?

W Trybunale Konstytucyjnym nadal utrzymuje się poważny pat. Po jednej stronie sporu znajduje się prezes TK Bogdan Święczkowski, który kwestionuje możliwość orzekania przez część sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną. Po drugiej są politycy koalicji rządzącej oraz nowi sędziowie, którzy domagają się dopuszczenia ich do pracy.

Duże emocje budzi również wybór Macieja Berka. Były minister w rządzie Donalda Tuska został powołany przez Sejm na sędziego TK. Karol Nawrocki nie przesądził, czy odbierze od niego ślubowanie. W Pałacu Prezydenckim pojawiają się wątpliwości dotyczące tej kandydatury. Z kolei Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus zawiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poseł chce, by służby przyjrzały się oświadczeniom majątkowym i rejestrowi korzyści nowego sędziego TK.

Wejście Macieja Berka do Trybunału może zmienić układ sił w instytucji i doprowadzić do próby odwołania Bogdana Święczkowskiego.

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