TVN zmieni właściciela. CBS pokazuje, co może się wydarzyć

Media obiegła informacja o strajku w CBS News 24/7, w którym wzięło udział około 60 osób pracujących przy produkcji treści. To kanał streamingowy z całodobowymi wiadomościami na żywo, ale też autorskimi programami i powtórkami z głównej anteny CBS. Stacja należy do Paramount Skydance, które przygotowuje się do przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. stacji TVN.

Strajk w CBS News. Konflikt z przyszłym właścicielem TVN

Powodem strajku były przeciągające się negocjacje dotyczące płac i warunków pracy. Rozmowy zaczęły się w lutym, ale nie przyniosły efektów, na których zależało pracownikom, więc zdecydowali się na protest.

Związkowcy podkreślali, że kierownictwo nie chce podpisać nowej umowy, która gwarantowałaby lepsze zabezpieczenia i godne wynagrodzenia. Co ważne, aż 95 proc. proc. zespołu poparło strajk, uznając, że proponowane warunki są gorsze niż wcześniej. Wsparcia udzieliła im Gildia Dziennikarzy Wschodniej Ameryki, a jej wiceprezeska Elizabeth Godvik otwarcie krytykowała firmę za brak odpowiednich warunków dla pracowników mimo ogromnych wydatków na przejęcia.

CBS jako ostrzeżenie? TVN stoi przed podobną zmianą

Ostatecznie Gildia przekazała, że doszło do porozumienia z kierownictwem Paramount Skydance, Po 24-godzinnym strajku podpisano nową, trzyletnią umowę. Przewiduje ona m.in. podwyżki (3 proc. w pierwszym roku, 3,5 proc. w 2027 roku i 3 proc. w 2028 roku), lepsze wynagrodzenia za nadgodziny, wyższe odprawy oraz zabezpieczenia związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji.

Przedstawiciele pracowników podkreślili, że kluczowa była solidarność zespołu, dzięki której udało się wywalczyć lepsze warunki. Tym bardziej że negocjacje odbywały się w trudnym momencie — w trakcie zwolnień i zamknięcia CBS News Radio, które działało prawie 100 lat.

Dzięki temu, że trzymaliśmy się razem, udało się wynegocjować lepsze płace, wyższe odprawy i korzystniejsze rozliczanie nadgodzin, a także zabezpieczenia związane z wdrażaniem AI i realną poprawę warunków życia. To porozumienie pokazuje, że wspólne działanie daje znacznie więcej niż indywidualne starania – przekazali członkowie komitetu strajkowego.

To spotkało CBS. TVN może być następny

Beth Godvik, wiceprezeska ds. wiadomości w Gildii, podkreśliła, że „negocjacje odbywały się w czasie dużych zawirowań w CBS News, a pracownicy po raz pierwszy od dekad zdecydowali się na strajk, dzięki czemu wywalczyli ważne zabezpieczenia na przyszłość”. Wcześniej krytykowała też firmę za to, że inwestuje miliardy w przejęcie WBD, zamiast zapewnić pracownikom godne płace i stabilność zatrudnienia.

Paramount Skydance po przejęciu CBS News zdecydowało się na szereg zmian zarówno kadrowych, jak i programowych. Jak się okazuje, mają one katastrofalne skutki, ponieważ flagowe programy informacyjne CBS notują rekordowo niską oglądalność.

