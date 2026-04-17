Trwa wielka gra o TVN. Tego nie powiedziano wprost

Podczas dużej prezentacji dla reklamodawców przedstawiciele Paramount Skydance jasno zarysowali kierunek, w którym chcą podążać.

Na scenie w Los Angeles pojawił się David Ellison, który mówił o początku budowy „nowego” Paramount. Oprawa wydarzenia była nieprzypadkowa — materiał otwierający czytał Tom Cruise, a wśród twórców pokazanych w prezentacji znaleźli się m.in. James Cameron i Jerry Bruckheimer.

Paramount Skydance i cisza wokół przejęcia WBD

Najciekawsze okazało się jednak to, czego nie powiedziano. Podczas prezentacji całkowicie pominięto temat planowanego przejęcia Warner Bros. Discovery, choć to jedna z najgłośniejszych potencjalnych transakcji w branży. Zamiast tego cała uwaga została skierowana na rozwój technologii, streamingu i budowanie przewagi konkurencyjnej w cyfrowym świecie.

Kluczową rolę w tej strategii odgrywa Paramount+. Platforma ma rosnąć dzięki transmisjom sportowym — szczególnie NFL — oraz rozbudowie oferty serialowej. Firma stawia też na produkcje skierowane do kobiet, tzw. „female-forward”, z udziałem takich gwiazd jak Anne Hathaway i Nicole Kidman. To odpowiedź na dane, które pokazują rosnące znaczenie tej grupy widzów.

Równolegle rozwijana jest darmowa platforma Pluto TV, która ma przyciągnąć młodszych odbiorców. W tym samym czasie wyraźnie widać, co traci na znaczeniu. CBS News praktycznie nie zaistniało podczas prezentacji.

TVN zmienia właściciela. Jaka przyszłość czeka stację?

W Polsce sprawa wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

– W przypadku TVN kluczowe okaże się to, czy nowy właściciel będzie postrzegał Polskę jako rynek strategiczny, czy jako aktywa finansowe. Z doświadczenia podobnych transakcji wiemy, że pierwsze miesiące zwykle są spokojne, a zmiany, jeśli przychodzą, wynikają z długofalowej strategii, a nie z samego faktu przejęcia – komentowała na łamach „Press” Izabella Wiley z Hearst Networks.

– Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców – oceniła Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni.

