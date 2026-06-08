Przyszłość TVN pod znakiem zapytania. Politycy chcą zablokować fuzję

Grupa amerykańskich senatorów z Partii Demokratycznej, na czele z Elizabeth Warren, ponownie zaapelowała do sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta o przeprowadzenie pełnej kontroli zagranicznego finansowania planowanej fuzji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery.

Fuzja Paramount Skydance i WBD pod lupą. Politycy chcą kontroli

Zdaniem polityków sprawą powinien zająć się Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych w USA (CFIUS), któremu przewodniczy właśnie Scott Bessent. Taka procedura mogłaby dodatkowo utrudnić i wydłużyć finalizację transakcji.

Jak wynika z dokumentów, w nowo powstałej strukturze nawet 49,5 proc. udziałów mogłyby mieć podmioty zagraniczne, w tym fundusze inwestycyjne z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Abu Zabi. Koncern należący do rodziny Ellisonów już wcześniej zwrócił się do amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) o zgodę na tak wysoki poziom zagranicznego kapitału, który przekracza ustawowy próg 25 proc. wymagający dodatkowej zgody regulatora.

Demokraci kontra Paramount Skydance

W liście skierowanym do resortu skarbu Elizabeth Warren oraz senatorowie Adam Schiff i Richard Blumenthal, a także kongresmen Sam Liccardo ostrzegają, że taka struktura własnościowa mogłaby oznaczać dostęp zagranicznych podmiotów do wrażliwych danych milionów Amerykanów, a także potencjalny wpływ na działalność jednego z największych koncernów medialno-rozrywkowych w USA.

Paramount Skydance tłumaczy, że transakcja nie wymaga pełnego przeglądu ze strony CFIUS, ponieważ „zagraniczni inwestorzy nie uzyskaliby praw zarządczych ani miejsc w radzie nadzorczej”. Firma podkreśla również, że kontrolę nad spółką zachowałaby rodzina Ellisonów oraz fundusz RedBird.

Demokraci wskazują jednak na przepisy z 2018 roku, które ich zdaniem rozszerzają kompetencje CFIUS również na inwestycje w firmy gromadzące dane osobowe obywateli USA, nawet jeśli inwestorzy nie posiadają kontroli nad spółką.

Zmiany w Warner Bros. Discovery. Scenariusze dla TVN

Zmiany zachodzące w CBS News są bacznie obserwowane także w Polsce. Ma to związek z planowaną finalizacją przejęcia Warner Bros Discovery przez Paramount Skydance, do którego należy TVN. Po ogłoszeniu transakcji w części środowisk prawicowych pojawiły się spekulacje, że nowi właściciele mogą doprowadzić do zmian w profilu stacji, a nawet odejścia jej największych gwiazd.

Eksperci studzą jednak te oczekiwania. Jak podkreśla medioznawczyni Aleksandra Chmielewska, TVN funkcjonuje w oparciu o jasno określoną grupę odbiorców i odpowiada na jej potrzeby, co determinuje linię programową stacji. W jej ocenie ewentualna zmiana tej narracji oznaczałaby konieczność zagospodarowania tej widowni przez inne podmioty medialne.

Z kolei Marek Sowa, specjalista ds. rynku mediów i były pracownik CBS News, zwraca uwagę, że choć TVN nie musi być kluczowym aktywem w strukturze nowego giganta, to w Polsce jego przyszłość może stać się elementem debaty politycznej. Jego zdaniem część sceny politycznej może próbować interpretować zmiany właścicielskie jako część szerszych trendów w polityce USA wobec Europy, w tym wsparcia dla ugrupowań konserwatywnych.

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