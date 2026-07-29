Kaczyński przerwał milczenie. „Do końca podejmowałem próby porozumienia”

Jarosław Kaczyński oświadczył, że do końca podejmował próby, by porozumieć się z b. premierem Mateuszem Morawieckim. Według niego, rozłam w PiS, którego – jak napisał – dokonał Morawiecki, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski.

Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, a którzy uważają, że zostali wypchnięci z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć „40. posłów i senator” i że będzie to forum do działania stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Prezes PiS ocenił w środę na X, że „stało się to, co było do przewidzenia”. „Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS” – napisał.

Według niego, rozłam w PiS, którego – jak stwierdził – dokonał Morawiecki, „nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie”.

„Jako Prawo i Sprawiedliwość nie zatrzymujemy się: mamy strategię, mamy program i patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach” – dodał prezes PiS.

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak napisał z kolei na X, że „liczą się intencje” oraz że Morawiecki wraz ze swoimi współpracownikami „od dłuższego czasu parli do rozłamu”. „Kwestionowali naszą prekampanię, wzniecali konflikty, budowali struktury. Doprowadzić do rozłamu – taki był ich plan” – uważa Błaszczak.

Jego zdaniem w stowarzyszeniu „Rozwój plus” jest „spora grupa posłów, którzy są po prostu oszukiwani”. Obiecano im – jak napisał – „złote góry, a nie wiedzą, że zmierzają wprost na górę lodową i po prostu do Sejmu w następnej kadencji już nie wejdą”. „Jedyne co dzisiaj osiągnął Mateusz Morawiecki to wywołanie wielkiego zadowolenia u Donalda Tuska” – dodał szef klubu PiS.

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