Burza wokół nowego właściciela TVN. Politycy biorą pod lupę giganta

W Waszyngtonie rośnie napięcie wokół przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Wyceniana na 111 miliardów dolarów transakcja, trafia pod lupę amerykańskich senatorów, którzy chcą dokładnie zbadać jej potencjalnie antykonkurencyjne skutki.

Paramount Skydance przejmuje WBD. Politycy reagują

Choć sprawa budzi ogromne emocje, podczas kluczowego przesłuchania w Kongresie zabraknie szefa Paramount Skydance. Nieobecność Davida Ellisona ma związek ze śmiercią w jego bliskiej rodzinie. Informacja ta została przekazana senatorowi Cory'emu Bookerowi, który od tygodni naciskał na obecność miliardera podczas obrad. Brak Ellisona tylko podsyca napięcie, bo politycy coraz ostrzej domagają się odpowiedzi na pytania o realne skutki gigantycznej fuzji.

Sam Booker nie krył frustracji, podkreślając wcześniej, że unikanie bezpośredniego dialogu z Kongresem w sprawie jednej z największych transakcji medialnych w historii budzi poważne wątpliwości. Tymczasem przedstawiciele Paramount utrzymują, że ich zdaniem połączenie firm zwiększy konkurencję, a nie ją ograniczy. W oficjalnym stanowisku podkreślono, że „większa skala działalności przełoży się na więcej produkcji filmowych i serialowych oraz większe zapotrzebowanie na twórców”.

Nie wszyscy jednak podzielają ten optymizm. W Waszyngtonie rośnie grupa polityków obawiających się koncentracji rynku i wpływu zagranicznego kapitału. Wśród najgłośniejszych krytyków są m.in. Elizabeth Warren czy Chuck Schumer, którzy zwracają uwagę na miliardy dolarów pochodzące z funduszy z Bliskiego Wschodu. Ich zdaniem tak złożona struktura finansowania wymaga szczególnie dokładnej kontroli.

Sprzeciw wobec transakcji rośnie także w samej branży rozrywkowej. Organizacje reprezentujące kina ostrzegają, że fuzja może zaszkodzić całemu ekosystemowi filmowemu – od dystrybutorów po widzów. Ponad 1400 aktorów, reżyserów i filmowców podpisało list otwarty sprzeciwiający się transakcji.

TVN zmienia właściciela. Jaka przyszłość czeka stację?

W Polsce sprawa wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

– W przypadku TVN kluczowe okaże się to, czy nowy właściciel będzie postrzegał Polskę jako rynek strategiczny, czy jako aktywa finansowe. Z doświadczenia podobnych transakcji wiemy, że pierwsze miesiące zwykle są spokojne, a zmiany, jeśli przychodzą, wynikają z długofalowej strategii, a nie z samego faktu przejęcia – komentowała na łamach „Press” Izabella Wiley z Hearst Networks.

– Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców – oceniła Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni.

