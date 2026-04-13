Fuzja Paramount i Warner Bros. Discovery. Hollywood protestuje

Ponad tysiąc aktorów, reżyserów, scenarzystów i producentów z Hollywood opublikowało wspólny list, w którym wyrażają „jednoznaczny sprzeciw” wobec planowanej fuzji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery.

Wśród osób, które podpisały list znaleźli się między innymi Bryan Cranston, Glenn Close, Ben Stiller, Don Cheadle, Jason Bateman, Ted Danson, J.J. Abrams, Denis Villeneuve oraz Yorgos Lanthimos. List został przygotowany przez organizacje takie jak Democracy Defenders Fund oraz Committee for the First Amendment (Komitet na rzecz Pierwszej Poprawki).

Twórcy listu zaznaczają, że fuzja może mieć wpływ na cały ekosystem kultury, nie tylko na jedną branżę.

Artyści boją się monopolu. Wymieniają zagrożenia

Autorzy sprzeciwu cytowani przez portal hollywoodreporter.com zwracają uwagę, że planowana fuzja jeszcze bardziej skoncentruje i tak już bardzo zdominowany przez Paramount rynek medialny. Ich zdaniem oznacza to mniejszą konkurencję, mniej projektów i w efekcie mniejsze możliwości dla twórców.

Ich zdaniem po połączeniu Paramount z Warner Bros. Discovery spadnie liczba miejsc pracy w branży, wybór treści dla widzów zostanie ograniczony, a koszty produkcji wzrosną. W liście wskazano także, że liczba dużych studiów filmowych w USA może spaść zaledwie do czterech.

Artyści ostrzegają też przed dalszą konsolidacją rynku, która ich zdaniem wypiera kino średniobudżetowe i osłabia niezależną dystrybucję filmów.

W liście zaapelowali do regulatorów

Twórcy, którzy podpisali list zaapelowali do organów regulacyjnych o zatrzymanie planowanej fuzji. Zaznaczyli, że połączenie dwóch gigantów może zagrozić całej branży kreatywnej – w tym setkom tysięcy pracowników produkcyjnych i firm działających w sektorze filmowym.

Jak zaznaczają, decyzje dotyczące tego, jakie treści powstają i kto ma na nie wpływ, coraz częściej trafiają w ręce niewielkiej grupy największych graczy na rynku mediów.

Fuzja gigantów na horyzoncie. W tle przyszłość TVN

Przypomnijmy, że planowana transakcja nadal czeka na zgodę regulatorów oraz akceptację akcjonariuszy Warner Bros. Discovery. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się podczas specjalnego zgromadzenia zaplanowanego na 23 kwietnia. Decyzja może wpłynąć na przyszłość TVN, który należy do WBD.

Według prawicowych komentatorów już niedługo stacja może mocno się zmienić i nie będzie już działać tak jak dotychczas. Powód? Rodzina Ellisonów, która stoi za Paramount Skydance ma bliskie powiązania z Donaldem Trumpem.

