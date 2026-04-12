Kluczowe głosowanie ws. TVN. W tle sensacyjny scenariusz

Niezależna firma doradcza Glass Lewis zaleciła akcjonariuszom Warner Bros. Discovery, aby zagłosowali za ogromną transakcją o wartości 110 miliardów dolarów. Chodzi o połączenie koncernu z Paramount Skydance.

Jeśli dojdzie do fuzji, powstanie gigant medialny, który połączy jedne z największych marek rozrywkowych na świecie. Plan zakłada, że cała umowa może zostać dopięta w trzecim kwartale tego roku.

Paramount Skydance przejmie Warner Bros. Discovery? Kluczowe głosowanie

Glass Lewis uważa, że dla akcjonariuszy lepszym wyborem jest pewny, szybki zysk w gotówce niż inne możliwe opcje, na przykład wcześniejsze rozmowy z Netflixem. Według doradców, mimo pewnych ryzyk – takich jak możliwa kontrola antymonopolowa – cała transakcja i tak wypada dla WBD korzystnie.

Kontrowersji jednak nie brakuje. Firma doradcza odradza m.in. zatwierdzenie bardzo wysokich wypłat dla Davida Zaslava. Szef WBD po sprzedaży mógłby otrzymać nawet 887 milionów dolarów. Ponadto, transakcja nadal jest pod lupą Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który bada, czy fuzja nie narusza zasad konkurencji.

Paramount Skydance zapowiada dodatkową opłatę dla akcjonariuszy, jeśli umowa nie zostanie szybko zamknięta. Chodzi o tzw. „opłatę za zwłokę”, która ma wynosić 25 centów na jedną akcję, wypłacane co kwartał. To ma zachęcić, żeby transakcję sfinalizować jak najszybciej.

Kluczowe głosowanie akcjonariuszy WBD ma odbyć się 23 kwietnia.

TVN zmieni właściciela. Jaki los czeka polską stację?

Tymczasem transakcja wywołuje w Polsce ogromne emocje, ponieważ w grze jest przyszłość stacji TVN, której aktualnym właścicielem jest Warner Bros. Discovery.

Według prawicowych komentatorów już niedługo stacja może mocno się zmienić i nie będzie już działać tak jak dotychczas. Powód? Rodzina Ellisonów, która stoi za Paramount Skydance ma bliskie powiązania z Donaldem Trumpem.

Po przejęciu CBS News w stacji wprowadzono sporo zmian, które były korzystne dla amerykańskiej administracji. Okazały się jednak niekorzystne dla nowych właścicieli, ponieważ wprowadzone zmiany miały katastrofalne skutki i spowodowały odpływ widzów. Flagowe programy informacyjne CBS notują rekordowo niską oglądalność.

– Myślę, że nowy właściciel nadal będzie się opierać na polskich ekspertach i na potrzebach polskiej widowni. TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców – oceniła na łamach Press Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni. – Ta konkretna grupa odbiorców będzie musiała być przez kogoś zagospodarowana. Albo TVN utrzyma podobną narrację, albo w to miejsce wejdzie ktoś inny – dodała ekspertka.

Czytaj też:

Taki los czeka TVN. Ten scenariusz zmieni wszystkoCzytaj też:

Burza wokół przejęcia TVN. Szef Netflixa przerywa milczenie