Tusk powinien szukać planu B? Polacy dali podpowiedź w sondażu

W sondażu SW Research dla rp.pl zapytano respondentów, czy gdyby partie koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Nowa Lewica) wystawiły w wyborach parlamentarnych w 2027 r. wspólną listę, rozważyliby głosowanie na nią.

42,8 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, a 39,8 proc. – twierdząco. 17,4 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Wspólna lista na wybory? Polacy podpowiadają Tuskowi. Nowy sondaż

– Głosowania na wspólną listę częściej nie biorą pod uwagę mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (40 proc.). Takie zdanie podziela co drugi badany w wieku od 35 do 49 lat (51 proc.) i niemal tyle samo osób (50 proc.) posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej niż pozostali oddanie głosu na wspólną listę obecnie rządzącej koalicji odrzucają respondenci, których dochód przekracza 7000 zł netto (51 proc.) oraz z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (46 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Kilka tygodni temu Donald Tusk deklarował, że jego partia zawsze będzie otwarta na każdą propozycję współpracy, także w wyborach, którą złożą demokratyczni partnerzy. – Nie będziemy nikogo do niczego namawiać. To będzie musiał być wybór umysłu i serca – zaznaczył premier polskiego rządu.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 9-10 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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