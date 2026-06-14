Nawrocki zawetuje kolejną ustawę? MEN grzmi: To byłby jawny błąd

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy „Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw", czyli tzw. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Nawrocki zawetuje kolejną ustawę? Szefowa MEN reaguje

Barbara Nowacka poinformowała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej „czeka i liczy na podpis” głowy państwa. Jak podkreśliła minister edukacji, ustawa porządkuje przepisy, a przez wiele lat „zabiegały o nią środowiska, szczególnie młodych osób”. Przewiduje ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich (rzeczników na czterech szczeblach, m.in. krajowym i wojewódzkim).

Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Karol Nawrocki może zawetować ustawę w związku z krytycznymi stanowiskami związków zawodowych. – Słyszymy, że prezydent jest znowu w ataku „wetomackim” i będzie wetował wszystkie ustawy – skomentowała szefowa MEN.

Barbara Nowacka zaznaczyła także, że jeżeli ośrodek prezydencki ma jakiekolwiek uwagi do ustawy, MEN „zawsze na nie czeka”. Jak dodała, ustawa była wielokrotnie konsultowana publicznie, ale nikt z otoczenia Karola Nawrockiego „nie wziął udziału w ani jednym posiedzeniu komisji sejmowej”. Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa MEN, oceniła, że „byłoby oczywistym i jawnym błędem, gdyby prezydent zdecydował się zawetować tę ustawę”.

Kolejne weta Karola Nawrockiego. „Intencje nie są tu czyste”

W miniony czwartek Karol Nawrocki poinformował o tym, że podpisał siedem ustaw i zawetował kolejne trzy, w tym o rynku kryptoaktywów. – To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać – stwierdził prezydent.

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