Kalendarz nowego roku szkolnego 2026/2027. MEN podało kluczowe daty

Minęła już ponad połowa wakacji 2026, a z tego względu uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele coraz częściej – mniej lub bardziej ochoczo – zaczynają odliczać czas do powrotu do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Poniżej przedstawiamy kluczowe terminy.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. MEN podało najważniejsze terminy

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 1 września 2026 r. i zakończą 25 czerwca 2027 r. Na dłuższą przerwę od nauki uczniowie będą musieli poczekać kilka miesięcy – na zimowe ferie, które zostaną przeprowadzone z podziałem na trzy tury. Oto harmonogram zimowego wypoczynku:



18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, małopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 25 do 30 marca (w 2027 r. Wielkanoc przypada na 28 marca). Wakacje oficjalnie rozpoczną się 26 czerwca i zakończą 31 sierpnia.

Kiedy matury i egzamin ósmoklasisty 2027? Uczniowie czekają na decyzję dyrektora CKE

Uczniowie, którzy w nowym roku szkolnym będą kończyć różne etapy edukacji, sprawdzają także, kiedy zostaną przeprowadzone kluczowe z ich perspektywy egzaminy. Na decyzję w tej sprawie będą musieli jednak jeszcze poczekać.

Terminy przeprowadzenia zarówno egzaminu ósmoklasisty, jak i matur ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, ostateczna decyzja w tej sprawie musi zapaść do 20 sierpnia 2026 r.

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