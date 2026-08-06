Awantura wokół edukacji zdrowotnej. PiS alarmuje, MEN odpowiada

We wtorek 4 sierpnia Przemysław Czarnek poinformował, że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów, które wprowadzają obowiązkowość edukacji zdrowotnej, a także wniosek o zabezpieczenie, żeby rozporządzenia, na mocy których taka decyzja ma wejść w życie, nie mogły być stosowane od 1 września.

Warto przypomnieć, że komponent edukacji zdrowotnej, który jest poświęcony zdrowiu seksualnemu, pozostaje wciąż nieobowiązkowy. Udział uczniów w tych zajęciach będzie zależny od decyzji rodziców lub ich własnej, jeżeli są pełnoletni.

Burza wokół edukacji zdrowotnej. Ekspert o wniosku PiS

Do sprawy odniósł się Robert Górniak, nauczyciel, wicedyrektor szkoły i założyciel serwisu „Dealerzy Wiedzy”. – Uważam, że ten wniosek ma przede wszystkim charakter polityczny, ale też światopoglądowy – komentuje w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Jak podkreśla, edukacja zdrowotna obejmuje szeroki zakres tematyczny od zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem, przez profilaktykę uzależnień czy cyberbezpieczeństwo.

Górniak podkreśla też, że sama zapowiedź wniosku do TK nie ma znaczenia z perspektywy pracy szkół, bo dyrektorzy działają w oparciu o obowiązujące prawo. – Nie wiadomo, czy Trybunał w ogóle zdąży wypowiedzieć się w tej sprawie przed 1 września. Poza tym rząd nadal nie publikuje wszystkich wyroków TK, więc sytuacja znów pozostanie w pewnym zawieszeniu – wskazuje.

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Do sprawy odniosło się także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rzeczniczka resortu podkreśla, że przedmiot został wprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. – Nie jest to żaden wyjątkowy tryb działania. Od lat podstawy programowe oraz ramowe plany nauczania są określane przez ministra edukacji w drodze rozporządzeń. Tak w polskim systemie oświaty wprowadzane są zmiany dotyczące tego, czego i w jaki sposób uczą się uczniowie – zaznacza Ewelina Gorczyca w rozmowie z „DGP”.

– Na dziś obowiązują przyjęte przepisy i zgodnie z nimi przygotowujemy szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – podsumowuje rzeczniczka MEN.

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