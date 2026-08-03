MEN pokazało kalendarz nowego roku szkolnego. Ważne terminy i dwa znaki zapytania

Półmetek wakacji to dla wielu uczniów, rodziców i nauczycieli moment, w którym zaczynają coraz częściej myśleć o powrocie do szkolnej rzeczywistości. I chociaż dzieci i młodzież wciąż cieszą się błogim wypoczynkiem, to im bliżej do 1 września, tym zauważalne jest większe zainteresowanie terminami najważniejszych wydarzeń w nowym roku szkolnym 2026/2027.

Kalendarz nowego roku szkolnego. MEN podało ważne terminy

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało już harmonogram na 10 miesięcy nauki, wskazując ważne terminy. Oto daty, które warto zapamiętać.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 1 września 2026 r. i zakończą 25 czerwca 2027 r. Na dłuższą przerwę od nauki uczniowie będą musieli poczekać kilka miesięcy – na zimowe ferie, które zostaną przeprowadzone z podziałem na trzy tury:



18 stycznia – 31 stycznia 2027: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, małopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna została zaplanowana w terminie od 25 do 30 marca 2027 r., a wakacje potrwają od 26 czerwca do 31 sierpnia.

Kiedy kluczowe egzaminy? Dwa znaki zapytania. MEN wskazuje na CKE

Uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele są także zainteresowani tym, kiedy zostaną przeprowadzone egzaminy, które kończą poszczególne etapy edukacji. W kalendarium, które opublikowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, zarówno przy egzaminie ósmoklasisty, jak również maturalnym pojawia się następująca adnotacja: „Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (do 20 sierpnia 2026 r.)”.

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