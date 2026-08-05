PiS alarmuje TK, celem ruch szefowej MEN. Rzecznik rządu reaguje

We wtorek 4 sierpnia Przemysław Czarnek poinformował, że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów, które wprowadzają obowiązkowość edukacji zdrowotnej, a także wniosek o zabezpieczenie, żeby przepisy, na mocy których taka decyzja ma wejść w życie, nie mogły być stosowane od 1 września.

– Tchórzostwo Nowackiej polega na tym, że jeszcze wiosną tego roku, wbrew przepisom Konstytucji, tylko ustnie zapowiedziała obowiązkowość edukacji zdrowotnej z tym komponentem demoralizującym i deprawującym, ale czekała z podpisaniem rozporządzeń. Wiedząc, absolutnie mając świadomość tego, że jest to niekonstytucyjne i spotka się z naszą reakcją, czekała z podpisaniem tych rozporządzeń do lipca tego roku – mówił Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

PiS z wnioskami do TK. Jest reakcja rzecznika rządu. Szłapka uderzył w Czarnka

O ruch polityków Prawa i Sprawiedliwości był pytany rzecznik rządu. – Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje w wadliwym składzie. W związku z tym nie może wydawać wiążących orzeczeń. To po pierwsze. W tej sprawie jest uchwała Sejmu z 2024 r., która o tym mówi bardzo precyzyjnie i wprost – stwierdził Adam Szłapka.

W dalszej części wypowiedzi rzecznik rządu odniósł się bezpośrednio do kandydata PiS na premiera, który w przeszłości stał na czele resortu edukacji. – W gruncie rzeczy nie dziwię się, że minister Czarnek kwestionuje edukację jako taką. Bo edukacja zdrowotna jest elementem edukacji i tego, żeby wyposażyć nasze dzieci w bardzo rzetelną wiedzę. I tyle – kontynuował.

– To jest były minister edukacji i to, że kwestionuje samą zasadność tego, żeby dzieci w szkole poszerzały wiedzę, to też pokazuje, jakie on ma podejście do edukacji – ocenił Adam Szłapka.

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