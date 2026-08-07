Żurek o „najczarniejszym scenariuszu” ws. Trybunału Konstytucyjnego. Wspomniał o „planie B”

Waldemar Żurek w najnowszym wywiadzie dla TVN24 był pytany o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, w tym o sprawę kilku sędziów, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm, a prezes TK nie dopuszcza ich do wykonywania obowiązków. Chodzi o czworo sędziów, którzy złożyli ślubowanie w niższej izbie polskiego parlamentu. Podczas uroczystości nie był obecny prezydent, co wywołuje skrajne komentarze – część ekspertów twierdzi, że ze względu na nieobecność głowy państwa proces obsadzania stanowisk nie zakończył się w sposób skuteczny, część – ma odmienne zdanie.

Pat w Trybunale Konstytucyjnym. Żurek wskazał, kiedy dojdzie do przełomu

W ocenie ministra sprawiedliwości Bogdan Święczkowski łamie prawo, nie dopuszczając nowych sędziów do pracy. Żurek dopytywany, dlaczego państwo nie reaguje na sytuację wspomnianej grupy sędziów, odparł, że „są powołani prokuratorzy, którzy prowadzą postępowanie”. – Przesłuchany został Święczkowski. Przesłuchani zostali ludzie, którzy w jego imieniu nie wpuszczają tych sędziów i czekamy teraz na dalsze decyzje procesowe – przekazał w programie „Fakty po Faktach”.

Waldemar Żurek stwierdził też, że „będziemy czekać do późnej jesieni, aż Trybunał stanie na nogi”. – To nie znaczy, że my nic nie robimy, bo proszę mi wierzyć: przywracanie praworządności w takiej sytuacji, jaką mamy, z takim przeciwnikiem po drugiej stronie, żeby nie łamać kolejnych zasad, wymaga niestety takiego działania – przekonywał.

– Gdybym ujawniał nasze plany dotyczące przywracania praworządności – nie mówię o tych planach A, tylko B, to one by się nie ziściły. (…) Według mojego scenariusza na przywracanie praworządności i trybunalskie sprawy, to my jesteśmy dalej i moim zdaniem w lepszej sytuacji niż w najczarniejszym scenariuszu, który zakładaliśmy przy odbudowie Trybunału – zapewniał Żurek.

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