Po tym poznasz człowieka z klasą. 10 drobnych zachowań

Dobre maniery nie oznaczają znajomości wszystkich reguł dotyczących sztućców czy kolejności przedstawiania gości. Współczesny savoir-vivre w dużej mierze sprowadza się do prostszej zasady: szanowania czasu, uwagi i granic drugiego człowieka.
Przejrzeliśmy zasady wskazywane przez poradniki poświęcone dobrym manierom oraz uznane zagraniczne źródła dotyczące etykiety, takie jak Emily Post Institute i brytyjski Debrett’s. Powtarza się w nich kilka zachowań, które szczególnie łatwo zauważyć w codziennym życiu.
10 zachowań kojarzonych z ludźmi z klasą
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Szanują cudzy czas
Punktualność nie jest wyłącznie kwestią dobrej organizacji. Przyjście na czas pokazuje, że traktujemy poważnie osobę, która dostosowała do spotkania własne plany. Zaleca się również, by w razie nieuniknionego spóźnienia poinformować o nim możliwie szybko.
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Potrafią odłożyć telefon
Smartfon na stole, ciągłe sprawdzanie powiadomień albo odpowiadanie na wiadomości podczas rozmowy łatwo odbierane są jako brak zainteresowania. Należy zwrócić uwagę na ograniczanie korzystania z telefonu w towarzystwie.
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Składają osobiste życzenia
Gotowa grafika przesłana kilkudziesięciu osobom zajmuje kilka sekund. Telefon albo kilka zdań napisanych specjalnie dla solenizanta wymaga już odrobiny wysiłku. I właśnie dlatego może znaczyć znacznie więcej.
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Przedstawiają ludzi, którzy się nie znają
Dołączenie do grupy, w której wszyscy poza nami się znają, bywa niezręczne. Osoba zapraszająca nowego uczestnika rozmowy powinna przedstawić go pozostałym i pomóc mu wejść do rozmowy.
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Nie poprawiają innych przy wszystkich
Ktoś pomylił nazwisko, użył złego słowa albo popełnił gafę? Publiczne wykazywanie błędu może wprawić rozmówcę w zakłopotanie. Jeżeli pomyłka rzeczywiście wymaga sprostowania, często lepiej zrobić to dyskretnie.
Człowiek z klasą wie również, kiedy nie pytać
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Szanuje prywatność
Nie każda informacja, która nas interesuje, powinna stać się przedmiotem pytania. Zarobki, problemy zdrowotne, posiadanie dzieci, związki czy powody rozwodu mogą należeć do sfery, o której druga osoba zwyczajnie nie chce rozmawiać.
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Dostrzega ludzi wokół siebie
Przytrzymanie drzwi, ustąpienie miejsca osobie, która wyraźnie go potrzebuje, czy przepuszczenie kogoś z jednym produktem w kolejce nie wymaga znajomości podręczników etykiety. Wymaga za to zauważenia drugiego człowieka.
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Nie odwołuje spotkań w ostatniej chwili bez ważnego powodu
Przyjęcie zaproszenia jest pewnym zobowiązaniem. Jeżeli wiemy, że nie będziemy mogli pojawić się na spotkaniu, warto poinformować o tym gospodarza jak najwcześniej, zamiast zostawiać wiadomość na ostatnie minuty.
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Pamięta o podziękowaniu
Krótka wiadomość po kolacji, przyjęciu czy innej okazji pokazuje, że doceniamy czas i wysiłek gospodarza. Emily Post Institute zalicza odpowiednie podziękowanie do podstawowych elementów etykiety gościa.
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Pomaga, zanim zostanie poproszony
Ostatnia zasada łączy właściwie wszystkie pozostałe. Osoba uważna nie musi czekać na prośbę, gdy widzi kogoś z ciężką walizką, rodzica próbującego wnieść wózek po schodach czy człowieka mającego trudność z otwarciem drzwi.
Wspólnym mianownikiem tych zasad nie są więc sztywne konwenanse. Klasa w codziennym wydaniu oznacza przede wszystkim świadomość tego, że obok nas są inni ludzie – z własnym czasem, granicami i potrzebami.
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