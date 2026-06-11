Karol Nawrocki zawetował trzy kolejne ustawy. „Nic o obywatelach bez obywateli”

Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw i zawetował kolejne trzy. – Nic o obywatelach bez obywateli – powiedział prezydent, uzasadniając swoje decyzje.

Prezydent RP odmówił podpisania trzech ustaw:

Ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (numer druku sejmowego 2288);

Ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o rynku kryptoaktywów (numer druku sejmowego 2363);

Ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2456). Więcej informacji wkrótce.