Karol Nawrocki zawetował trzy kolejne ustawy. „Nic o obywatelach bez obywateli”
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Karol Nawrocki zawetował trzy kolejne ustawy. „Nic o obywatelach bez obywateli”

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Pilne
Pilne Źródło: Wprost
Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw i zawetował kolejne trzy. – Nic o obywatelach bez obywateli – powiedział prezydent, uzasadniając swoje decyzje.

Prezydent RP odmówił podpisania trzech ustaw:

  • Ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (numer druku sejmowego 2288);
  • Ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o rynku kryptoaktywów (numer druku sejmowego 2363);
  • Ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2456).

Więcej informacji wkrótce.

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Źródło: WPROST.pl