Szymon Hołownia w rządzie Tuska? Polacy w sondażu studzą zapał wicemarszałka Sejmu

Szymon Hołownia deklaruje gotowość do powrotu do pierwszego szeregu polityki, ale większość Polaków nie widzi go w Radzie Ministrów. Tak wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego dla rp.pl.

Na pytanie, czy chcieliby, aby były marszałek Sejmu wszedł do rządu Donalda Tuska, przecząco odpowiedziało 53,2 proc. ankietowanych. Jego obecność w rządzie popiera 23,6 proc. badanych, natomiast 23,2 proc. nie ma zdania.

Przeciwnicy wejścia Hołowni do rządu mają więc nad zwolennikami przewagę wynoszącą niemal 30 punktów procentowych.

Gdzie Hołownia ma najwięcej zwolenników?

Największe poparcie dla rządowej kariery byłego lidera Polski 2050 odnotowano w największych miastach, liczących ponad 500 tys. mieszkańców. Za jego wejściem do gabinetu Donalda Tuska opowiedziało się tam 28 proc. respondentów.

Najmniej entuzjazmu wykazali mieszkańcy miast liczących od 20 do 99 tys. osób. W tej grupie dołączenia Hołowni do rządu chce 18 proc. badanych.

Szymon Hołownia wróci do rządu?

W ostatnich dniach ponownie pojawiły się spekulacje o możliwym wejściu Hołowni do rządu. Polityk zapewnił w TVN24, że nie otrzymał konkretnej propozycji, przyznał jednak, że odbyły się z nim „rozmowy sondujące”.

Hołownia deklarował również otwartość na propozycję, jeżeli zgodzą się na nią koalicjanci, Polska 2050 oraz on sam. Rozmawiał z Donaldem Tuskiem o potrzebie powierzenia jednemu z członków rządu koordynacji bezpieczeństwa informacyjnego.

Równocześnie rozważany jest powrót Hołowni na stanowisko przewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050. Obecny szef klubu Paweł Śliz zadeklarował, że może ustąpić, jeżeli będzie to korzystne dla ugrupowania.

Przejęcie klubu, a zwłaszcza wejście do rządu, wzmocniłoby pozycję Hołowni kosztem przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Minister funduszy reprezentuje bardziej konfrontacyjny wobec Koalicji Obywatelskiej kurs partii.

Sondaż przeprowadzono 2 i 3 września 2026 roku wśród 800 pełnoletnich użytkowników internetowego panelu SW Panel. Próba została dobrana metodą losowo-kwotową, a jej strukturę skorygowano tak, aby odpowiadała strukturze dorosłych mieszkańców Polski.

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