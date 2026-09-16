Zwrot w Polsce 2050. Partia dementuje doniesienia o Hołowni

Podczas wtorkowego posiedzenia klubu parlamentarnego Polski 2050 nie zapadła decyzja dotycząca jego dalszego kierownictwa. Jak przekazał poseł Michał Gramatyka, nie przeprowadzono również żadnego głosowania. Obrady zostały przerwane ze względu na późną porę. Nie wiadomo, kiedy rozmowy będą kontynuowane i czy temat zmiany przewodniczącego znajdzie się w porządku kolejnego spotkania.

Paweł Śliz dementuje medialne doniesienia

Obecny przewodniczący klubu Paweł Śliz odniósł się do informacji, według których parlamentarzyści mieli głosować nad kandydaturą Szymona Hołowni.

– Informacje pojawiające się w mediach dotyczące głosowania nad Szymonem Hołownią są nieprawdziwe – poinformował PAP późnym wieczorem.

Doniesienia o możliwej zmianie na czele klubu pojawiły się na początku września. Według Onetu były lider Polski 2050 miałby zastąpić Pawła Śliza.

Jaka będzie przyszłość Szymona Hołowni?

Spekulacje dotyczące dalszej roli Szymona Hołowni trwają od kilku miesięcy. W medialnych scenariuszach pojawiały się zarówno jego możliwe wejście do rządu, jak i powrót do kierowania Polską 2050.

Doniesienia te krytykowała liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Oświadczyła, że ma „po kokardę” polityki budowanej wokół przecieków, stanowisk i personalnych dywagacji. Paweł Śliz podkreślał natomiast, że żadna decyzja w sprawie kierownictwa klubu jeszcze nie zapadła.

Polska 2050 po rozłamie ma 15 posłów

Szymon Hołownia, założyciel Polski 2050, poinformował pod koniec września ubiegłego roku, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. W wyborach zwyciężyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W lutym ugrupowanie opuściła około połowa parlamentarzystów, którzy utworzyli klub Centrum. Klub Polski 2050 liczy obecnie 15 posłów.

Czytaj też:

Klub Centrum nie dostanie wicemarszałka. Koalicja woli grać na konflikt w PiS Czytaj też:

Sądne dni dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Tusk miał podjąć decyzję. Co z Hołownią?