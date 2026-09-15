Klub Centrum nie dostanie wicemarszałka. Koalicja woli grać na konflikt w PiS

Klub Centrum zrezygnował ostatecznie z wystawienia kandydata na wicemarszałka Sejmu – podają zgodnie media, powołując się na ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Wcześniej formacja przeprowadziła wewnętrzne wybory. Wzięli w nich udział szef klubu Mirosław Suchoń i jego zastępczyni Aleksandra Leo. Ostatecznie polityczka wygrała wewnętrzną rywalizację.

Mimo tych kroków jej kandydatura upadła zanim została zgłoszona do marszałka Sejmu. Po konsultacjach z koalicjantami podjęta została decyzja o wycofania się z wyścigu.

Nie było poparcia dla kandydatury z Centrum

Koalicjanci mieli dać do zrozumienia klubowi Centrum, że w czasie głosowania nie znajdzie się większość dla kandydatury akurat z tego środowiska politycznego.

– W toku rozmów z koalicjantami stało się jasne, że żaden kandydat zgłoszony przez nasz klub nie zyska akceptacji. Koalicja Obywatelska i Lewica wolą grać na dalsze skłócanie PiS-u i Rozwoju Plus – przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rozmówca zbliżony do władz klubu Centrum.

Jedno wolne miejsce i dwóch kandydatów

Obecnie w prezydium Sejmu pozostało jedno miejsce do obsadzenia. Teoretycznie czekało ono od początku kadencji na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Partia wysuwała jednak konsekwetnie kandydaturę Elżbiety Witek, marszałek z dwóch poprzednich kadencji. Sejmowa większość nie zgadzała się jednak na tę propozycję.

Po rozpadzie PiS i odejściu byłego premiera Mateusza Morawieckiego wraz z jego ludźmi kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego został Marcin Ociepa. Rozwój Plus kierowany przez Morawieckiego zaproponował Marcina Horałę.

Z sejmowej uchwały z 2023 roku wynika, że w skład prezydium wchodzi łącznie sześciu wicemarszałków. Kandydatem może być osoba wskazana przez minimum 15 posłów. Musi ona uzyskać następnie poparcie poparcie bezwględnej większości posłów w obecności przynajmniej połowy z nich w trakcie głosowania.

Obecnie Sejmem jako marszałek kieruje Włodzmierz Czarzasty z Lewicy, który w połowie kadencji zastąpił Szymona Hołownię z Polski 2050. Stanowiska wicemarszałków zajmują kolejno: Krzysztof Bosak z Konfederacji, wspomniany Szymon Hołownia, Dorota Niedziela i Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Zgorzelski z PSL.

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