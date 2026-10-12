Wipler prześwietlony przez ABW. Efekt daje do myślenia

Przewodnicząca komisji śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka w poniedziałek 12 października przedstawiła jawną część raportu z jej prac. Podkreślała przy tym, że od 2,5 roku komisja działała zarówno na materiałach jawnych i niejawnych, także tymi z klauzulą „ściśle tajne”. Zaznaczyła, że z materiałami tajnymi nie zapoznawał się jeden z jej członków – poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Komisja ds. Pegasusa. Wipler bez dostępu do informacji tajnych, decydowała ABW

Jak ujawniła, poszerzone postępowanie sprawdzające wobec Wiplera przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW odmówiła następnie wydania poświadczenia bezpieczeństwa politykowi.

— Jako przewodnicząca komisji mogłam złożyć wniosek do szefa Kancelarii Sejmu o wyrażenie zgody na czasowy dostęp. Nie uczyniłam tego, czekając na informacje z ABW. Pan poseł Wipler takiego poświadczenia nie otrzymał — zaznaczyła Sroka.

Wipler problemem Konfederacji? Bosak chce, by Mentzen to rozwiązał

Premier Donald Tusk ujawnił jakiś czas temu, że spółka Expo Fair Service House, należąca do szefa Zondacrypto Przemysława Krala, przekazała 70 tys. euro fundacji Dobry Rząd związanej z Wiplerem. Przelewy miały zostać wykonane jesienią 2025 r., przed sejmowym głosowaniem dotyczącym prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptowalut.

Wipler odrzucał wówczas sugestie, że działalność fundacji miała związek z ustawą. Twierdził, że wykonywała ona dla spółki prace analityczne, a on sam nie zgłaszał ani nie konsultował poprawek i nie kontaktował się w tej sprawie z Kancelarią Prezydenta. Zapowiedział też kroki prawne wobec premiera.

Sprawa wywołała napięcia w Konfederacji. Krzysztof Bosak przyznał w Kanale Zero, że nie wiedział o kontaktach biznesowych fundacji Wiplera ze spółką Krala. Ocenił je „skrajnie negatywnie” i wskazał, że Wiplera na listy Konfederacji zaprosił Sławomir Mentzen. Jego zdaniem lider Nowej Nadziei powinien przeprowadzić z posłem rozmowę o granicach między biznesem a polityką.

Czytaj też:

Mentzen jak Korwin-Mikke? W Konfederacji boją się „protokołu 2.0” Czytaj też:

Adwokat, który bronił wspólnika Suszka, sam ma zarzuty. Dziennikarze ujawniają jego powiązania