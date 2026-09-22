Trump dopiął swego? USA zwiększają obecność na Grenlandii

Stany Zjednoczone planują znacząco zwiększyć swoją obecność wojskową na Grenlandii. Jak ustalił Reuters, Waszyngton chce ponownie uruchomić dawną bazę na południu wyspy oraz utworzyć kolejny obiekt na jej wschodnim wybrzeżu.

Porozumienie w tej sprawie mają we wtorek podpisać w Nowym Jorku przedstawiciele USA, Danii i Grenlandii. Do uroczystości ma dojść przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Informacje przekazały Reutersowi trzy osoby znające przebieg negocjacji. Dokument nie został jeszcze opublikowany, a jego szczegóły mogą ulec zmianie do momentu złożenia podpisów.

Amerykanie wracają do Narsarsuaq

Pierwsza baza ma powstać w Narsarsuaq na południu Grenlandii. W przeszłości działał tam amerykański obiekt Bluie West One, zamknięty w latach 50. XX wieku. Po wycofaniu się wojsk znaczenie osady stopniowo malało, a obecnie mieszka w niej zaledwie kilkadziesiąt osób.

Drugą lokalizacją ma być Mestersvig na wschodnim wybrzeżu wyspy. Znajdujący się tam posterunek jest obecnie wykorzystywany przez Sirius Dog Sled Patrol – duńską elitarną jednostkę prowadzącą patrole na rozległych, arktycznych terenach.

Rządy Danii i Grenlandii nie odpowiedziały na pytania Reutersa dotyczące szczegółów planowanego porozumienia. Biały Dom również nie ujawnił jego zapisów. Przekazał jedynie, że umowa ma zwiększyć bezpieczeństwo Grenlandii i Stanów Zjednoczonych.

Grenlandia pod parasolem NATO

Władze Danii podkreślają, że bezpieczeństwo Arktyki ma zostać objęte szerszą odpowiedzialnością NATO, a nie pozostać wyłącznie sprawą Kopenhagi i Waszyngtonu. Sojusz pozytywnie ocenił negocjowane porozumienie jako krok służący bezpieczeństwu i stabilności regionu.

Donald Trump przedstawia umowę jako sukces swojej administracji. Prezydent USA twierdził wcześniej, że zapewni ona Waszyngtonowi stałą kontrolę nad bezpieczeństwem Grenlandii. Dania i władze wyspy zapewniają natomiast, że porozumienie nie naruszy grenlandzkiej suwerenności ani prawa mieszkańców do decydowania o swojej przyszłości.

Umowa jest następstwem wielomiesięcznej presji ze strony Trumpa. Amerykański prezydent wielokrotnie mówił, że Stany Zjednoczone powinny kontrolować Grenlandię, i nie zawsze wykluczał użycie środków gospodarczych lub militarnych. Wywołało to poważny kryzys w relacjach USA z Danią oraz napięcia wewnątrz NATO. O żądaniach Trumpa wobec Grenlandii pisaliśmy również przy okazji lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze.

Została tylko jedna amerykańska baza

W okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone utrzymywały na Grenlandii 17 instalacji wojskowych, w których stacjonowało łącznie ponad 10 tys. osób. Obecnie funkcjonuje tylko baza kosmiczna Pituffik, gdzie przebywa około 150 amerykańskich wojskowych.

Jeżeli zapowiadane porozumienie wejdzie w życie, liczba wykorzystywanych przez USA lokalizacji na Grenlandii wzrośnie do trzech. Będzie to największe rozszerzenie amerykańskiej obecności militarnej na wyspie od zakończenia zimnej wojny.

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