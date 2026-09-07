Berek w TK, gromy na Tuska. Prof. Antoni Dudek mówi o „skali hipokryzji”

Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu Maciej Berek został wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Już sama kandydatura byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu, którego Donald Tusk nazywał swoją „prawą ręką”, wywołała lawinę krytycznych komentarzy. Eksperci bili na alarm, podkreślając, że koalicja rządząca jeszcze do niedawna mówiła o konieczności odpolitycznienia TK, a dziś postępuje wbrew tym wartościom.

Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym. Prof. Dudek grzmi na Tuska

W ocenie prof. Antoniego Dudka dzień, w którym kandydatura Macieja Berka została przegłosowana, „to dzień triumfu Donalda Tuska”. – Można powiedzieć, że to apogeum jego wpływów w tej fazie rządów. Udało mu się całkowicie zdominować koalicję. Nikt nie odważył się otwarcie wystąpić przeciwko niemu – mówi politolog w rozmowie z „Faktem”.

Ekspert podkreśla, że ten ruch w dłuższej perspektywie może przynieść premierowi negatywne konsekwencje. – Bardzo wiele osób zdaje sobie sprawę ze skali hipokryzji, którą Donald Tusk pokazał w tej sprawie. Dopóki prawica nie dojdzie do władzy, oczywiście Tusk jest górą – zaznacza.

Tusk jak Kaczyński? Ekspert: Obaj tak naprawdę nie chcą niezależnego TK

– Później będzie mu jednak niezwykle trudno, także na arenie międzynarodowej, przekonywać, że PiS zniszczył Trybunał Konstytucyjny, ponieważ wybierał do niego kolejnych polityków, podczas gdy Tusk, który rzekomo przywraca praworządność, wprowadził do TK swoją „prawą rękę”, jak sam określał Berka. I jednocześnie twierdzić, że nie było to upolitycznienie Trybunału. To jest po prostu nieprawdopodobne – ocenia prof. Dudek.

Politolog twierdzi, że „Donald Tusk wszedł w buty Jarosława Kaczyńskiego”. – Uważam, że obaj tak naprawdę nie chcą niezależnego Trybunału w Polsce, ponieważ niezależny TK ogranicza ich władzę. W zależności od tego, która strona ma większość w Sejmie, ta strona chce mieć również kontrolę nad Trybunałem – zamyka wątek prof. Dudek.

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