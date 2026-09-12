Żółta wstążka przy smyczy psa. Co oznacza? Wielu właścicieli wciąż o tym nie wie

Właściciele psów coraz częściej decydują się na to, aby w czytelny dla wszystkich sposób informować o potrzebach swoich zwierząt. Specjalne oznaczenia mają poprawiać komfort i bezpieczeństwo zwierząt, a także przypominać osobom postronnym, jak należy się zachowywać przy obcym psie. Przede wszystkim nie powinno się bez pytania opiekuna zbliżać się do zwierzęcia, a przede wszystkim próbować go dotknąć.

Co oznacza żółta wstążka u psa?

Najczęściej możemy spotkać psy z żółtą wstążką. Sygnalizuje ona, że nie należy do niego podchodzić ani go dotykać. Oznacza to, że pies potrzebuje przestrzeni – często z powodu lękliwości, stanu zdrowia czy rekonwalescencji.

Z kolei czerwona wstążka ma informować o tym, by zachować szczególną ostrożność w pobliżu zwierzęcia, ponieważ może wykazywać agresję lub inne niepożądane zachowania.

Kolor pomarańczowy oznacza natomiast, że pies nie lubi innych psów. To sygnał, aby nie dopuszczać do interakcji między zwierzętami.

Kolejna, zielona wstążka przy psiej obroży informuje, że zwierzę jest przyjacielskie. Zatem jest chętne do zabawy oraz kontaktu z ludźmi oraz innymi psami.

Rozróżniamy jeszcze niebieską wstążkę, która oznacza, że pies jest na służbie lub w trakcie szkolenia (nie należy go wówczas rozpraszać), a także białą, która informuje, że zwierzę jest niewidome, głuche lub niepełnosprawne.

Skąd pomysł na wstążki u psów?

To w ramach inicjatywy Yellow Dog Project powstał pomysł oznaczania psów żółtymi wstążkami. Chodziło o to, aby właściciele zwierząt w prosty sposób mogli informować otoczenie o potrzebach czworonogów. Projekt stał się międzynarodowy, jednak nie ma obowiązku oznaczania psów w taki sposób. Warto jednak znać znaczenie wstążek, które pojawiają się u psów.

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