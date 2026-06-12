KE przygląda się zmianom u właściciela TVN. Jest ważny termin

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie finansowania fuzji Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery przez inwestorów zagranicznych, w tym trzy fundusze majątkowe z Bliskiego Wschodu. Ogłoszenie w tej sprawie pojawiło się na stronach KE we wtorek 9 czerwca. Transakcja o wartości 110 mld dolarów jest badana na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie dotacji zagranicznych.

KE musi do 14 lipca zdecydować, czy zatwierdzić połączenie medialnych gigantów finansowane kwotą 24 miliardów dolarów przez podmioty z regionu Zatoki Perskiej. Chodzi o Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, Qatar Investment Authority i L’imad Holding Co. z Abu Zabi. Jeśli Komisja Europejska nie podejmie pozytywnego w tej sprawie rozstrzygnięcia dla właścicieli TVN wówczas zostanie wszczęte pełne dochodzenie trwające 90 dni roboczych.

TVN zmieni właściciela. UE bada fuzję Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery

Paramount ujawnił, że po fuzji 49,5 proc. udziałów w nowej spółce należałoby do inwestorów zagranicznych, a około 38,5 proc. kapitału firmy znajdowałoby się w trzech wspomnianych państwach Bliskiego Wschodu. Inwestorzy po połączeniu przyszłego i obecnego właściciela TVN nie będą mieli reprezentacji w zarządzie ani praw głosu w podmiocie, który będzie w pełni kontrolowany przez rodzinę Ellisonów i amerykańską firmę RedBird Capital Partners.

Komisja Europejska prowadzi również inne dochodzenie ws. fuzji Paramount z Warner Bros. Discovery. Zgłoszenie wpłynęło we wtorek 9 czerwca i wstępnie ma zostać rozpatrzone do 7 lipca. Aktualnie postępowanie znajduje się w fazie pierwszej, ale zdaniem ekspertów zajmujących się tematami konkurencji prawdopodobne jest to, że przejdzie do drugiego etapu.

Czytaj też:

W TVN siedzą jak na szpilkach. Zapadły nowe decyzje w sprawie fuzji Paramount i WBDCzytaj też:

Przyszłość TVN pod znakiem zapytania. Politycy ujawnili plan