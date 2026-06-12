KE przygląda się zmianom u właściciela TVN. Jest ważny termin
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KE przygląda się zmianom u właściciela TVN. Jest ważny termin

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Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Komisja Europejska do 14 lipca podejmie decyzję, czy zatwierdzić fuzję Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery, czy wobec przyszłego i obecnego właściciela TVN wszcząć pełne dochodzenie.

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie finansowania fuzji Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery przez inwestorów zagranicznych, w tym trzy fundusze majątkowe z Bliskiego Wschodu. Ogłoszenie w tej sprawie pojawiło się na stronach KE we wtorek 9 czerwca. Transakcja o wartości 110 mld dolarów jest badana na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie dotacji zagranicznych.

KE musi do 14 lipca zdecydować, czy zatwierdzić połączenie medialnych gigantów finansowane kwotą 24 miliardów dolarów przez podmioty z regionu Zatoki Perskiej. Chodzi o Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, Qatar Investment Authority i L’imad Holding Co. z Abu Zabi. Jeśli Komisja Europejska nie podejmie pozytywnego w tej sprawie rozstrzygnięcia dla właścicieli TVN wówczas zostanie wszczęte pełne dochodzenie trwające 90 dni roboczych.

TVN zmieni właściciela. UE bada fuzję Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery

Paramount ujawnił, że po fuzji 49,5 proc. udziałów w nowej spółce należałoby do inwestorów zagranicznych, a około 38,5 proc. kapitału firmy znajdowałoby się w trzech wspomnianych państwach Bliskiego Wschodu. Inwestorzy po połączeniu przyszłego i obecnego właściciela TVN nie będą mieli reprezentacji w zarządzie ani praw głosu w podmiocie, który będzie w pełni kontrolowany przez rodzinę Ellisonów i amerykańską firmę RedBird Capital Partners.

Komisja Europejska prowadzi również inne dochodzenie ws. fuzji Paramount z Warner Bros. Discovery. Zgłoszenie wpłynęło we wtorek 9 czerwca i wstępnie ma zostać rozpatrzone do 7 lipca. Aktualnie postępowanie znajduje się w fazie pierwszej, ale zdaniem ekspertów zajmujących się tematami konkurencji prawdopodobne jest to, że przejdzie do drugiego etapu.

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Źródło: WPROST.pl / europa.eu