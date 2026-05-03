Inwestorzy wyłożą miliardy, aby TVN zmienił właściciela. „Bardzo dokładnie przemyślana struktura”

Radczyni prawna Barbara Załęcka-Wysocka wyjaśniła Wirtualnym Mediom, jak ma wyglądać przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. – Opiera się ona na finansowaniu dłużnym (pożyczka od konsorcjum banków) oraz potężnym zastrzyku kapitału własnego od funduszy suwerennych z Bliskiego Wschodu – tłumaczyła ekspertka. Załęcka-Wysocka wyjaśniła, że „pierwotni inwestorzy zdecydowali się skorzystać z prawa do syndykacji swoich udziałów”.

Chodzi o przeniesienie swoich praw do objęcia akcji w ramach prywatnej emisji na określone podmioty trzecie. – Proces ten ma doprowadzić do wejścia do akcjonariatu Paramount grupy potężnych inwestorów instytucjonalnych, co istotnie zdywersyfikuje bazę udziałowców, nie zmniejszając jednak łącznej kwoty zaangażowania kapitałowego – mówiła prawniczka.

TVN zmieni właściciela, inwestorzy wyłożą miliardy. Barbara Załęcka-Wysocka o roli Ellisonów

Inwestorzy z regionu Zatoki Perskiej to Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, Qatar Investment Authority i L’imad Holding Co. z Abu Zabi. Transakcję wspiera także RedBird Capital Partners. Załęcka-Wysocka zaznaczyła, że „do czasu zamknięcia transakcji członkowie rodziny Ellisonów pozostają odpowiedzialni przed WBD za dostarczenie kapitału”.

– Jeśli którykolwiek z funduszy bliskowschodnich nie wywiązałby się ze swojego zobowiązania, pierwotni inwestorzy są zobligowani do pokrycia tej kwoty na mocy udzielonej gwarancji – kontynuowała radczyni prawna. Po fuzji Ellisonowie i RedBird będą mieli 100 proc. praw głosu w Paramount. – Inwestorzy syndykacyjni obejmują akcje klasy B lub papiery zamienne na akcje klasy B, które są pozbawione prawa głosu – powiedziała Załęcka-Wysocka.

Finansowanie z Zatoki Perskiej, a linia redakcyjna CNN i CBS News. Podobne obawy ws. polskiej stacji

– Taka struktura pozwala na pozyskanie ogromnych środków od partnerów zewnętrznych bez rozmycia kontroli operacyjnej nad firmą – dodała ekspertka. Pojawiły się obawy, jak będzie rola inwestorów, jeśli chodzi o linię redakcyjną CNN i CBS News, co jest podobne do głosów, które padają w kontekście TVN. Załęcka-Wysocka zapewnia jednak, że „cała struktura została bardzo dokładnie przemyślana i skonstruowana”.

– Skoro inwestorzy z Bliskiego Wschodu nie będą mieli prawa głosu ani prawa do wyznaczania członków zarządu Paramount, trudno będzie argumentować, że wywierają wpływ na działalność operacyjną Paramount, w tym jej linię redakcyjną – przekonywała prawniczka. Według Załęckiej-Wysockiej inwestorzy „będą jednak na pewno zainteresowani, aby biznes Paramount zarabiał, szczególnie w obecnej sytuacji wojennej w regionie Zatoki Perskiej”.

