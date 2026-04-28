Nowy właściciel TVN szuka finansowania. Inwestorzy na horyzoncie

Koncern Paramount Skydance rozpoczął formalną procedurę pozyskania finansowania od zagranicznych partnerów. Spółka zwróciła się do Federal Communications Commission, czyli Federalnej Komisji Komunikacji o zgodę na zawarcie umowy inwestycyjnej z funduszami z Półwyspu Arabskiego.

Chodzi o współpracę z Publicznym Funduszem Inwestycyjnym Arabii Saudyjskiej, Qatar Investment Authority oraz L’imad Holding z Abu Zabi. Zawarte w kwietniu porozumienia zakładają objęcie przez te podmioty nowych akcji koncernu o łącznej wartości 24 miliardów dolarów.

W komunikacie podkreślono, że inwestorzy obejmą jedynie pakiet mniejszościowy. Kontrolę nad firmą zachowa rodzina Ellisonów, w tym David Ellison oraz jego ojciec Larry Ellison.

Przejęcie Warner Bros. Discovery. TVN w tle wielkiej transakcji

Pozyskane środki mają pomóc w sfinalizowaniu przejęcia Warner Bros. Discovery, do którego należy między innymi grupa TVN. Umowa dotycząca zakupu całości akcji została podpisana pod koniec lutego, a wartość transakcji sięga blisko 110 miliardów dolarów. Wartość aktywów spółki – uwzględniająca zadłużenie – oszacowano na 81 miliardów dolarów.

Zamkniecie transakcji planowane jest na koniec września 2026 roku, ale wymaga zgód regulatorów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej. Akcjonariusze Warner Bros. Discovery wyrazili już zgodę na sprzedaż, sprzeciwili się natomiast wysokim premiom i odprawom dla członków zarządu, w tym prezesa David Zaslav.

Emisja akcji i kredyty. Tak ma wyglądać finansowanie przejęcia

Paramount Skydance planuje pokryć koszty transakcji poprzez emisję nowych akcji o wartości 47 miliardów dolarów oraz zaciągnięcie kredytów opiewających na 54 miliardy dolarów. Finansowania mają udzielić między innymi Bank of America, Citigroup oraz Apollo. Wśród inwestorów znajdzie się także RedBird Capital Partners.

Spółka zaznacza, że zgoda amerykańskiego regulatora na udział zagranicznych funduszy to standardowa procedura i nie przesądza o losach całej transakcji. W razie odmowy możliwe będzie poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania.

Wyniki finansowe i plany na przyszłość

Koncern prognozuje, że po przejęciu Warner Bros. Discovery jego przychody w latach 2026-2030 będą rosły o kilka procent rocznie, a skorygowana marża EBITDA, czyli zysk operacyjny przed odsetkami, podatkami i amortyzacją, osiągnie poziom od 20 do 30 procent.

W czwartym kwartale 2025 roku przychody spółki wzrosły do 8,15 miliarda dolarów, a zysk operacyjny OIBDA, czyli zysk operacyjny przed amortyzacją, zwiększył się do 612 milionów dolarów. Jednocześnie firma odnotowała stratę netto w wysokości 573 milionów dolarów. Platforma streamingowa Paramount+ ma aktualnie 78,9 miliona subskrybentów.

