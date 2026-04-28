Brak mieszkań dla młodych. Czarnek dał im radę: Zakładajcie rodziny

– Czy ma pan jakiś plan na rozwiązanie obecnej polityki mieszkaniowej? Wedle danych Eurostatu [urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu – przyp. red.] mamy najszybciej drożejące mieszkania w Europie – zwrócił uwagę mężczyzna z widowni.

Co na to Czarnek, który przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego został wskazany jako kandydat na ewentualnego, przyszłego premiera (o ile PiS zwycięży w wyborach parlamentarnych 2027)?

Zaproponował, by młodzi ludzie – mimo braku swojego kąta – zakładali rodziny.

PiS chce wprowadzić stałe raty kredytu

Polityk, który gościł w Piotrkowie Trybunalskim, przyznał, że polityka mieszkaniowa rzeczywiście wpływa na decyzje młodych o zakładaniu rodziny. Nie mając swoich czterech ścian kobiety często odkładają ewentualne plany o macierzyństwie – aż poczują się zabezpieczone pod kątem zapewnienia podstawowych potrzeb. Jednak zdaniem Czarnka nie powinno tak być, że młode osoby nie decydują się na założenie rodziny z tego powodu.

– Zanim zrealizujesz plany, to skończysz studia, kupisz mieszkanie, to masz 40 lat albo więcej i już jest po sprawie. Zakładajcie rodziny teraz. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli po sześć mieszkań – gdyby nasi dziadkowie i rodzice odkładali decyzje o założeniu rodziny i urodzeniu nas – to na tej sali prawie nikogo by nie było – stwierdził wiceprezes PiS.

Jeśli chodzi o konkretny pomysł na to, jak zażegnać problemy mieszkaniowe, jaki ma ugrupowanie, Czarnek wspomniał o zmianie zasad kredytowania. Partia chce, by w przyszłości wprowadzone zostały stałe raty – by rodziny mogły lepiej planować swoje budżety domowe.

„Odważnie”

Sugestia polityka PiS nie przypadła do gustu wielu internautom. Głos zabrali też m.in. publicyści – w tym Patryk Michalski z TVN24.

„Przemysław Czarnek został zapytany, jakie ma plany na rozwiązanie problemu mieszkaniowego i wysokich cen. Doradził, żeby przede wszystkim zakładać rodziny, nawet jak nie ma dostępnych mieszkań i stałej pracy, bo gdyby przodkowie czekali na mieszkania, to by wielu z nas nie było. Trudne pytanie, a taka prosta odpowiedź. A że problem wciąż bez rozwiązania… Odważna odpowiedź” – ironizował.

twitterCzytaj też:

