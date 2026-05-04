Pomysł Czarnka wywołał burzę. Wrócił szczegół z oświadczenia majątkowego

Przemysław Czarnek postanowił podzielić się swoimi pomysłami na poprawienie sytuacji demograficznej w Polsce. Polityk PiS zaproponował m.in. modyfikację programu 800 plus. – Każdy powinien dostawać 800 zł na pierwsze dziecko, ale ta kwota powinna wzrastać na każde kolejne. Wtedy może to być zachętą dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

W opinii byłego szefa MEN na rynku mieszkaniowym muszą być alternatywne formy: nie wszyscy muszą chcieć mieć mieszkanie na własność. – Może być też rozwój spółdzielczości mieszkaniowej, mieszkania na wynajem długoterminowy, budownictwo społeczne, komunalne – wyliczał.

Kontrowersyjny pomysł Czarnka, jak poprawić dzietność

W dalszej części rozmowy Przemysław Czarnek powołał się na dane prof. Andrzeja Nowaka z których wynika, że żeby dojść do poziomu, który mieliśmy w latach 80., to dzisiaj każda młoda kobieta musiałaby urodzić po ośmioro dzieci.

– To jest niemożliwe, dlatego trzeba to uzupełniać innymi programami, jak np. program repatriacji Polaków ze Wschodu. Tych, którzy chcieliby przyjechać, a którzy nie spotykali się do tej pory z poważną ofertą. A przecież z powodu sytuacji demograficznej są pustostany. Nie tylko na wschodzie Polski, ale i w centrum, i na zachodzie. One powinny być przejęte mocą ustawy przez samorządy za jakąś odpłatnością – ocenił polityk.

– Wiele osób, i ja do nich też należę, boryka się z tym, że ma jakiś dom rodzinny, którego nikt nie chce kupić. Gdyby samorząd dostał pieniądze i odkupił te nieruchomości, np. za połowę ceny, to mógłby mieć ofertę dla tych, którzy chcieliby przyjechać z zagranicy do Polski i zamieszkać w danej gminie. Ten program można poszerzyć na Polaków z innych części Europy i świata – dodał Przemysław Czarnek.

„Pomysł byłego szefa MEN wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Państwo będzie kupować domy w miejscach, gdzie z dobrych powodów nikt nie chce mieszkać w stanie, który pewnie nie nadaje się do mieszkania, licząc błędnie, że to ściągnie reemigrantów” – ocenił Jakub Majmurek. „Pustostany to najczęściej ruina, tak jak dom, którego Czarnek nie może sprzedać. Tę ruinę miałyby wykupić samorządy, żeby zrujnowała się do końca” – dodała Małgorzata Jacyna-Witt.

Czarnek wywołał burzę. Oświadczenie majątkowe polityka PiS

Uwagę zwróciły również słowa polityka, że posiada on dom rodzinny, którego nikt nie chce kupić. Powód? W oświadczeniu majątkowym Przemysława Czarnka widnieje zaledwie kilka pozycji. To 15 tys. zł oszczędności oraz 5-procentowy udział w spadku obejmującym część domu, działki i mieszkania o łącznej wartości 60 tys. zł. Poza tym poseł PiS nie wykazał żadnego majątku — nie posiada domu, mieszkania ani samochodu wartego więcej niż 10 tys. zł.

W najnowszym oświadczeniu majątkowym były minister nauki nie uwzględnił domu o powierzchni 220 m², którego wartość razem z działką jest szacowana na około milion złotych. Informacja o tej nieruchomości pojawiała się jednak w jego oświadczeniu złożonym rok wcześniej.

