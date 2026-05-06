Czarnek buduje zaplecze w PiS. Stowarzyszenie może przebić inicjatywę Morawieckiego

Politycy PiS skupieni wokół Przemysława Czarnka finalizują stworzenie własnego stowarzyszenia. Według ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” ma się nazywać „Po pierwsze Polska” – będzie zatem nawiązywać do kampanii Karola Nawrockiego. Jej ówczesne hasło brzmiało „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” .

Czarnek poszedł śladem Morawieckiego

Inicjatywa ta ma być odpowiedzią na stowarzyszenie powołane przez byłego premiera, które także powstało wewnątrz partii. Według nieoficjalnych informacji liderem nowego ugrupowania może zostać Tobiasz Bocheński. Przemysław Czarnek jako kandydat PiS na premiera chce się natomiast skupić na kampanii wyborczej.

Według „DGP” znacznie większa mobilizacja ma być zauważalna po stronie sprzymierzeńców Czarnka. Ze wstępnych informacji wynika, że do tej pory około 100 parlamentarzystów miało zadeklarować chęć przystąpienia do jego stowarzyszenia.

– Te 100 szabel mają pewne. Morawiecki może wyciągnie jeszcze kilka osób, ale nie zmieni to układu sił. Nie ma już za bardzo przestrzeni do ruchów kontrujących – mówiło źródło w partii w rozmowie z „DGP” . – To demonstracja siły. Chodzi o to, żeby zestawić te liczby i pokazać, kto ma w partii większość – dodał informator.

Stowarzyszenie ma też działać znacznie szerzej niż tylko w parlamencie. W planach jest też powołanie sekcji tematycznych, które mają zajmować się propozycjami programowymi dla całej partii. – Chodzi o to, żeby posłowie nie tylko byli zapisani, lecz także realnie kreowali nowy program PiS – mówili rozmówcy „DGP” .

Morawiecki założył stowarzyszenie

Przypomnijmy, o inicjatywie byłego premiera było głośno już kilka tygodni temu. Jak sam zapowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską celem Stowarzyszenia Rozwój Plus „jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski” . Do tej pory około 40 osób zadeklarowało chęć przystąpienia do ugrupowania – w większości przedstawiciele PiS.

21 kwietnia po kilkugodzinnej rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, prezes PiS poinformował, że stowarzyszenie byłego szefa rządu „będzie działało w ramach partii” .

