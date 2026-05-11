Kto naprawdę rządzi w PiS? Sondaż da Kaczyńskiemu do myślenia

Jarosław Kaczyński stoi na czele Prawa i Sprawiedliwości od ponad 20 lat, a konkretnie od 2003 r. – Prezes to dziś człowiek walczący z własnymi demonami. Kaczyński nie jest w stanie w żaden sposób pogodzić się z tym, że będzie musiał oddać władzę – tę na prawicy (w zasadzie to ją właśnie stracił) i tę w PiS. Dobrego lidera poznaje się po tym, czy potrafi w odpowiedniej chwili odejść – mówił kilka miesięcy temu prof. Przemysław Sadura w wywiadzie dla „Wyborczej”.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy stało się głośno o rosnącym napięciu między dwiema frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. Harcerze to najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego, do którego zaliczają się m.in. Michał Dworczyk, Piotr Muller i Waldemar Buda. W skład tzw. maślarzy wchodzą zaś Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki. Kilka miesięcy temu były minister edukacji został wskazany przez prezesa PiS na kandydata partii na premiera.

Kto naprawdę rządzi w PiS? Zaskakujące wyniki sondażu o przywództwie

W najnowszym sondażu, który został zrealizowany przez pracownię Opinia24 dla „Wyborczej”, zapytano, jak Polacy oceniają kwestię przywództwa w PiS i czyj głos jest obecnie najważniejszy w tej partii: Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka czy Mateusza Morawieckiego.

Aż 42 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 40 proc. wskazało prezesa PiS, 10 proc. – byłego premiera, a 7 proc. – byłego ministra edukacji. W przypadku, gdy pominięte w analizie zostaną odpowiedzi respondentów, którzy unikają jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie, Kaczyński ma 69 proc., Morawiecki – 18 proc., a Czarnek – 13 proc.

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 27-30 kwietnia (próba losowa, reprezentatywna 1002 dorosłych Polaków, metoda CATI i CAWI).

Czytaj też:

Tusk powinien zdecydować się na radykalny ruch? Tak widzą to Polacy. Nowy sondażCzytaj też:

Polacy ocenili Przemysława Czarnka. Ten szczegół zwraca uwagę