Przełom ws. złotego pociągu? Lider poszukiwaczy wskazał kluczową datę

Michał Motak w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem. Na początku 2026 r. radiesteta poinformował, że otrzymał zgodę od konserwatora zabytków na prowadzenie dalszych działań.

Złoty pociąg na wyciągnięcie ręki? Poszukiwacz zabrał głos. Wtedy będą wyniki

Motak w najnowszym nagraniu na kanale Underground Hunter – Łowca podziemi w serwisie YouTube, które jest poświęcone innym poszukiwaniom, w kilku zdaniach zabrał głos także na temat złotego pociągu.

– Na pewno pojawią się też pytania o pociąg. Tak jak powiedziałem wcześniej, badania odbędą się w maju, czyli w tym miesiącu i wyniki też będą w tym miesiącu. Będzie nagrywany materiał, także na pewno zobaczycie te badania. Będziecie mieli okazję je zobaczyć. Jeszcze chwila cierpliwości i zobaczymy, jak będzie – powiedział lider zespołu „Złoty Pociąg 2025”.

– Niezmiennie jedziemy z tymi leszczami, z tymi fałszywymi ludźmi. I to nie tylko na polu poszukiwawczym, ale i w życiu. Jak najdalej od fałszywych, zakłamanych ludzi. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia – dodał na zakończenie.

We wcześniejszym nagraniu Michał Motak informował, że badania będzie wykonywał Dariusz Gwiazda. – Człowiek znany i ceniony w środowisku eksploratorskim. Także tutaj nie ma mowy o jakichś niedociągnięciach. Będzie weryfikacja moich badań radiestezyjnych i zobaczymy, jak te dwa światy się zejdą, czy się może rozejdą – powiedział poszukiwacz. Jednocześnie Motak zaznaczył, że jest przekonany co do słuszności swoich założeń.

