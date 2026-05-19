Premier Węgier z wizytą w Polsce. Zamieścił historyczne przysłowie

„Wybieram się w swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce jako premier. Przylatujemy do pięknego Krakowa samolotem rejsowym przez Wiedeń, skąd jeszcze dziś wieczorem pociągiem udamy się do Warszawy” – poinformował w mediach społecznościowych Peter Magyar. Szef węgierskiego radu odbędzie rozmowy z polskim odpowiednikiem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

W skład jego delegacji Magyara weszli również minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister gospodarki i energii Istvan Kapitany, minister transportu i inwestycji David Vitezy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. stosunków społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bona. Premier Węgier wyjaśnił, co się stanie, gdyby zarówno on, jak i wiceszefowa rządu Orban nie byliby w stanie jednocześnie pełnić swoich obowiązków.

Peter Magyar w Polsce, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Znamy harmonogram wizyty

Wówczas obowiązki wiceszefa rządu przejmie szef kancelarii premiera Balint Ruff. Po powrocie z Warszawy Magyar uda się do Wiednia, gdzie także przeprowadzi oficjalne rozmowy z kanclerzem i prezydentem Austrii. Do Budapesztu szef węgierskiego rządu wróci w czwartek pociągiem. Magyar swój wpis zakończył historycznym przysłowiem: „Polak, Węgier, dwa bratanki. I do szabli, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi. Niech im Pan Bóg błogosławi”. Rymowankę zamieścił w dwóch językach.

Premier Węgier w Krakowie ma się spotkać również z metropolitą kardynałem Grzegorzem Rysiem. W środę w godzinach popołudniowych Magyar przybędzie do Gdańska. We wstępnym programie wizyty jest: spotkanie z Lechem Wałęsą w Europejskim Centrum Solidarności oraz spacer ul. Długą, od Złotej Bramy, na Długi Targ, i do Dworu Artusa. Na przedprożu możliwy jest wiec poparcia dla europejskich wartości demokratycznych.

Czytaj też:

Sprawa Romanowskiego nabiera tempa. Premier Węgier zabrał głosCzytaj też:

Będzie kolejna zmiana na Węgrzech? Sondaż jasno wskazuje rozwiązanie