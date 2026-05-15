Sprawa Romanowskiego nabiera tempa. Premier Węgier zabrał głos

Wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych wywołał falę komentarzy. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki stwierdził na antenie RMF FM, że polskie władze są niemal pewne, że były minister sprawiedliwości dostał wizę dziennikarską.

– Jeśli deklaruje działalność polityczną w USA, jest pytanie, czy nie łamie zasad przyznania tej wizy – zastanawiał się polityk KO. Wcześniej prokurator krajowy Dariusz Korneluk przyznał, że nie jest wykluczone, że polityk otrzymał dokumenty na podstawie Konwencji Genewskiej i w ten sposób dostał się do USA.

Marcin Romanowski także przebywa w USA?

W mediach pojawiły się sugestie, że do partyjnego kolegi dołączył również Marcin Romanowski. Pod koniec kwietnia dziennikarze portalu śledczego Direkt36 ujawnili, że były wiceszef resortu sprawiedliwości nadal mieszka w Budapeszcie. Mieszkał w mieszkaniu, którego współwłaścicielem jest Zsolt David Parkai, pracownik klubu parlamentarnego Fideszu. Gdy reporterzy go odwiedzili, najpierw otworzył drzwi, jednak po krótkiej wymianie zdań odmówił odpowiedzi na pytania i zamknął je przed przedstawicielami redakcji Direkt36.

Jeszcze w poniedziałkowy wieczór (11 maja) prokurator krajowy podkreślał, że nie ma żadnych dowodów świadczących o tym, że polityk PiS wyjechał z Węgier. – Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany ENA i każdorazowe przekroczenie przez niego granicy węgierskiej powinno być odnotowane w systemie Schengen. Dotychczas żadne państwo nas nie poinformowało, że wjechał na jego terytorium – przekazał Dariusz Korneluk.

W czwartek 14 maja wiceszef MSZ Marcin Bosacki dodał, że scenariusz zakładający, że Marcin Romanowski jest w USA, jest mało prawdopodobny.

Peter Magyar o sprawie Marcina Romanowskiego

O sprawę Marcina Romanowskiego był pytany Peter Magyar. Premier Węgier przyznał, że nie ma jednoznacznych informacji na temat miejsca pobytu polityka PiS. – Oczywiście będziemy przyglądać się tej sprawie, ale na ten moment nie mam żadnych konkretnych informacji. Jeżeli będę coś wiedział, to wam powiem. Na razie niczego więcej nie wiem – powiedział szef węgierskiego rządu w rozmowie z TVP Info.

Tymczasem Marcin Romanowski zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym m.in. skrytykował obecną koalicję rządzącą. Zapowiedział także „dalsze działania przeciwko rządowi Donalda Tuska, mimo zmieniających się okoliczności”. Przekonywał także, że w ostatnim czasie wciąż wykonywał obowiązki poselskie, chociaż obecnie jego udział w głosowaniach sejmowych wynosi ok 17 proc. Polityk PiS nie ujawnił, gdzie obecnie przebywa.

Czytaj też:

W PiS zawrzało po wyjeździe Ziobry. „Afera jak Watergate”Czytaj też:

Nawrocki wiedział o wyjeździe Ziobry do USA? Te słowa mówią wszystko